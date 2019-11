Allerta Meteo Toscana | temporali e maltempo in arrivo

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore eforti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 di domani, venerdì. Le zone interessate sono in particolare Lunigiana e Garfagnana, i bacini di Reno, Ombrone Pistoiese e Bisenzio, nonchè il Valdarno inferiore, la Valdera, la Val di Cecina, la costa fino a Piombino. Emesso anche un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore eforti per tutto il resto della regione, con validità dalla mezzanotte di oggi fi no alla mezzanotte di domani. Dalla sera di oggi sono ...

DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, giovedì #7novembre, su settori della Campania. ?? #allertaGIALLA in sette regioni. Consu… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE, domani #6novembre, in Abruzzo e in Campania. #AllertaGIALLA in 13 Regioni. Consulta il bollett… - TgrRaiTrentino : #Meteo. #Allerta #Protezione #Civile: attese nevicate a mille metri e abbondanti piogge. @dpcpat1 @meteotrentino O… -