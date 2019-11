Allerta Meteo Milano | criticità gialla | Seveso e Lambro monitorati

Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Veneto ha emanato l’Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico. Allerta Arancione sui settori di: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave. Valida dalle ore 8:00 del 08/11/2019. Prima è da considerarsi di livello... L'articolo Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Sardegna Allerta Meteo Arancione 7/8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Sardegna ha emanato l'Allerta Meteo Arancione, a partire dalle ore 22:00 del 7 Novembre 2019 e sino alle ore 18:00 del 8 Novembre 2019 Allerta codice Arancione per rischio idrogeologico...

Toscana Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Toscana ha emanato l'Allerta Meteo per Piogge diffuse e Temporali, con livello Arancione. Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani,...

Liguria Allerta Meteo Arancione 7/8 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Liguria ha emanato l'Allerta Meteo per Piogge diffuse e Temporali, con livello Arancione sui settori Centro-Orientali. Sul ponente (zone A e D, bacini piccoli e medi) Allerta GIALLA dalle 16:00...

Emanata una pesante Allerta Meteo per la Sardegna : la Protezione Civile mette in guardia dai rischi idrogeologici : allerta arancione per criticità idrogeologica su alcune zone della Sardegna dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, 8 novembre: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità moderata (arancione) per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani, codice giallo per il Campidano, il Flumendosa Flumineddu e la Gallura. L'articolo Emanata una pesante ...

Allerta Meteo - Italia tra due “bombe” di maltempo : violenti temporali risalgono lo Jonio mentre inizia il nuovo peggioramento da Nord/Ovest : L’Italia è in queste ore stretta tra due “bombe” che alimentano forte maltempo alle due estremità Nord/occidentali e sud/orientali del Paese: dopo il tornado di stamattina a Genova, infatti, sta peggiorando nuovamente il tempo al Nord/Ovest dove in serata si verificheranno i primi forti temporali che apriranno un nuovo brusco peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico. Intanto abbiamo avuto qualche ora di tregua ...

Ancora Allerta Meteo in Campania : anche domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo rovesci e temporale da Ponente a Levante : Continua la fase fortemente instabile sulla Liguria. A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, rovesci e temporali interesseranno la regione a partire da Ponente mentre assumeranno carattere di persistenza sul Centro Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali con queste modalità: Sul Ponente (zone a e d, bacini piccoli e medi)dalle 16 di oggi giovedì 7 alle 8 di domani venerdì 8 novembre. Sul ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per frane e piene dei fiumi : “A partire dalla serata di giovedì 7 novembre l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all’intero territorio regionale nella giornata di venerdì 8 novembre in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo ...

Allerta Meteo Trentino : peggioramento con precipitazioni diffuse - attese nevicate a quote medie : In Trentino sono attese nevicate a quote medie, con limite della neve a partire da circa 1000 m di quota. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, e fino alle prime ore di sabato è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni Meteo con precipitazioni diffuse a partire da sud-ovest. In base al messaggio mirato della Protezione Civile trentina, la fase più intensa è attesa nella mattinata di domani, venerdì 8 novembre, a cui farà ...

Allerta Meteo e scuole chiuse a Benevento - Mastella : “Se non sapete dove portare i vostri figli - portateli a me. Mi offro volontario per fare da nonno” : Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed esponente di Forza Italia a Un Giorno Da Ascoltare con Arianna Caramanti e Misa Urbano per parlare delle bizzarre ordinanze che avrebbe emesso recentemente causando le polemiche di non pochi cittadini. Sul divieto di accesso al centro storico per gli amici dei cani incivili il primo cittadino ha spiegato: “I miei concittadini si sono indignati quando ho emesso questa ordinanza ma bisogna precisare che ...

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Previsioni meteo 7 novembre - neve e maltempo sull’Italia : Allerta in sette regioni : Che tempo farà domani, giovedì 7 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali di forte intensità al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 7 regioni. Brusco calo delle temperature con l'arrivo di un vortice artico, ma la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Napoli : La protezione civile regionale della Campania ha prorogato fino alle 6 di domani, giovedì 7 novembre, l’Allerta di livello arancione per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata. Locali raffiche nei temporali“. Nella giornata di domani a Napoli le scuole, i parchi e i cimiteri cittadini saranno regolarmente aperti. L'articolo Allerta ...