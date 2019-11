Allerta Meteo | l’avviso della protezione civile per il maltempo di Venerdì 8 Novembre

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Domani, si legge nell’avviso, sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 ...

Allerta Meteo Toscana : temporali e maltempo in arrivo : Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani, venerdì, perturbato nella notte e in mattinata con diffusi rovesci e temporali; attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore e temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 13 ...

Alto Adige Allerta Meteo Arancione 7/8/9 Novembre 2019 : La Protezione Civile della provincia autonoma Alto-Adige ha emanato l'Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico e Temporali, con livello Arancione. Moderata criticità idrogeologica (livello Arancione): per nevicate a quote medie e precipitazioni diffuse e abbondanti.

Allerta Meteo Milano : criticità gialla - Seveso e Lambro monitorati : Allerta gialla a Milano per una intensificazione delle piogge, a partire da stasera e per tutta la notte. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) a partire dalle ore 20 di oggi, giovedì 7 novembre. La disposizione fa seguito all’avviso di criticità del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia che riguarda l’area del nodo idraulico di Milano. Parte quindi il ...

Veneto Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Veneto ha emanato l'Allerta Meteo per Rischio Idrogeologico. Allerta Arancione sui settori di: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave. Valida dalle ore 8:00 del 08/11/2019.

Sardegna Allerta Meteo Arancione 7/8 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Sardegna ha emanato l'Allerta Meteo Arancione, a partire dalle ore 22:00 del 7 Novembre 2019 e sino alle ore 18:00 del 8 Novembre 2019 Allerta codice Arancione per rischio idrogeologico...

Toscana Allerta Meteo Arancione 8 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Toscana ha emanato l'Allerta Meteo per Piogge diffuse e Temporali, con livello Arancione. Tempo in peggioramento dalla sera di oggi, giovedì, con piogge sulla costa e sulle zone nord-occidentali. Domani,...

Liguria Allerta Meteo Arancione 7/8 Novembre 2019 : La Protezione Civile regione Liguria ha emanato l'Allerta Meteo per Piogge diffuse e Temporali, con livello Arancione sui settori Centro-Orientali. Sul ponente (zone A e D, bacini piccoli e medi) Allerta GIALLA dalle 16:00...

Emanata una pesante Allerta Meteo per la Sardegna : la Protezione Civile mette in guardia dai rischi idrogeologici : allerta arancione per criticità idrogeologica su alcune zone della Sardegna dal pomeriggio di oggi e fino alla mezzanotte di domani, 8 novembre: la Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di criticità moderata (arancione) per l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Logudoro. Da oggi e fino alla mezzanotte di domani, codice giallo per il Campidano, il Flumendosa Flumineddu e la Gallura. L'articolo Emanata una pesante ...

Allerta Meteo - Italia tra due “bombe” di maltempo : violenti temporali risalgono lo Jonio mentre inizia il nuovo peggioramento da Nord/Ovest : L’Italia è in queste ore stretta tra due “bombe” che alimentano forte maltempo alle due estremità Nord/occidentali e sud/orientali del Paese: dopo il tornado di stamattina a Genova, infatti, sta peggiorando nuovamente il tempo al Nord/Ovest dove in serata si verificheranno i primi forti temporali che apriranno un nuovo brusco peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico. Intanto abbiamo avuto qualche ora di tregua ...

Ancora Allerta Meteo in Campania : anche domani il maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...

Allerta Meteo Liguria : in arrivo rovesci e temporale da Ponente a Levante : Continua la fase fortemente instabile sulla Liguria. A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, rovesci e temporali interesseranno la regione a partire da Ponente mentre assumeranno carattere di persistenza sul Centro Levante. Arpal ha quindi emanato l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali con queste modalità: Sul Ponente (zone a e d, bacini piccoli e medi)dalle 16 di oggi giovedì 7 alle 8 di domani venerdì 8 novembre. Sul ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per frane e piene dei fiumi : “A partire dalla serata di giovedì 7 novembre l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà precipitazioni che interesseranno i rilievi centro-occidentali e la pianura occidentale per poi estendersi all’intero territorio regionale nella giornata di venerdì 8 novembre in attenuazione nella seconda parte della giornata. Le precipitazioni potranno risultare anche a carattere di rovescio temporalesco di tipo ...

Allerta Meteo Trentino : peggioramento con precipitazioni diffuse - attese nevicate a quote medie : In Trentino sono attese nevicate a quote medie, con limite della neve a partire da circa 1000 m di quota. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, e fino alle prime ore di sabato è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni Meteo con precipitazioni diffuse a partire da sud-ovest. In base al messaggio mirato della Protezione Civile trentina, la fase più intensa è attesa nella mattinata di domani, venerdì 8 novembre, a cui farà ...