Allerta Meteo Emilia-Romagna | criticità arancione per frane e piene dei fiumi

Allerta Meteo Trentino : peggioramento con precipitazioni diffuse - attese nevicate a quote medie : In Trentino sono attese nevicate a quote medie, con limite della neve a partire da circa 1000 m di quota. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 novembre, e fino alle prime ore di sabato è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni Meteo con precipitazioni diffuse a partire da sud-ovest. In base al messaggio mirato della Protezione Civile trentina, la fase più intensa è attesa nella mattinata di domani, venerdì 8 novembre, a cui farà ...

Allerta Meteo e scuole chiuse a Benevento - Mastella : “Se non sapete dove portare i vostri figli - portateli a me. Mi offro volontario per fare da nonno” : Clemente Mastella, sindaco di Benevento ed esponente di Forza Italia a Un Giorno Da Ascoltare con Arianna Caramanti e Misa Urbano per parlare delle bizzarre ordinanze che avrebbe emesso recentemente causando le polemiche di non pochi cittadini. Sul divieto di accesso al centro storico per gli amici dei cani incivili il primo cittadino ha spiegato: “I miei concittadini si sono indignati quando ho emesso questa ordinanza ma bisogna precisare che ...

Allerta Meteo - ancora maltempo nelle regioni del Nord e del Sud Italia : le mappe e i bollettini della Protezione Civile : Dopo l’intensa ondata di maltempo che ha caratterizzato l’Italia durante il ponte di Ognissanti, non si arresta l’ondata di pioggia e gli esperti mettono in guardia sui nuovi temporali all’orizzonte. Dopo qualche giorno di tregua già da oggi il maltempo sta interessando il Centro Sud con precipitazioni in Calabria e Sicilia: le provincia di Reggio, Messina, Catania e Agrigento le più colpite dove si sono registrati ...

Previsioni meteo 7 novembre - neve e maltempo sull’Italia : Allerta in sette regioni : Che tempo farà domani, giovedì 7 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l'ondata di maltempo sull'Italia, con neve al Nord e temporali di forte intensità al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 7 regioni. Brusco calo delle temperature con l'arrivo di un vortice artico, ma la situazione è destinata a peggiorare ancora nel weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Napoli : La protezione civile regionale della Campania ha prorogato fino alle 6 di domani, giovedì 7 novembre, l’Allerta di livello arancione per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di forte intensità. Fenomeni in attenuazione in nottata. Locali raffiche nei temporali“. Nella giornata di domani a Napoli le scuole, i parchi e i cimiteri cittadini saranno regolarmente aperti. L'articolo Allerta ...

Allerta Meteo - serata di forte maltempo al Sud : allarme alluvione a Salerno - forti temporali in Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : Allerta Meteo – Il maltempo che sta colpendo l’Italia insiste in queste ore su gran parte del Paese, con forti piogge in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio. Ma oggi è stata unagiornata di forti piogge soprattutto in Campania, come ampiamente previsto: sono caduti ben 140mm a Baronissi, 118mm a Cava San Pietro, 103mm a Frassineto, 78mm a Cava de’Tirreni, 65mm a Ravello, 58mm a Mercato San Severino. Adesso ...

Allerta Meteo - violento temporale risale lo Stretto di Messina : temperature in picchiata - rischio nubifragio a Reggio Calabria : Allerta Meteo – Il maltempo è arrivato anche al Sud, nello Stretto di Messina, dopo l’ennesima parentesi primaverile delle scorse ore: ieri la temperatura massima aveva raggiunto i +25°C e stamattina c’erano ancora +22°C con un forte e tiepido sole tra Calabria e Sicilia, ma adesso nel cuore del pomeriggio è arrivato il primo temporale che sta risalendo lo Stretto da Sud e sta già provocando la prima pioggia intensa su Messina. ...

Allerta Meteo Alto Adige - nuove nevicate in arrivo : venerdì anche a 600 metri : A tre settimane dall’apertura del tradizionali mercatini di Natale e a un mese da quella della stagione sciistica, in Alto Adige l’inverno sembra essere già arrivato. La neve in queste ore sta cadendo mediamente oltre i 1.600 metri. La Protezione civile Altoatesina ha comunicato che da domani sera fino a sabato mattina sarà in vigore lo stato di Allerta ‘Alfa’ di moderata criticità idrogeologica per nevicate a quote medie ...

Allerta Meteo Campania : criticità “arancione” per forti temporali fino a domani mattina : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo su tutta la Campania a partire dalle 12 di oggi e fino alle 6 di domani mattina. Su Napoli e le altre aree della zona 1 (Piana Campana, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele) vige il livello “Arancione” in virtù di precipitazioni e temporali anche di forte intensità che ...

Allerta Meteo e niente scuole chiuse : offese e minacce al sindaco di Aversa : “Buongiorno a tutti, anche oggi le scuole ad Aversa sono aperte e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. Permarrà la sospensione della Ztl e resteranno chiusi in via precauzionale il Parco Pozzi e il Cimitero per la presenza di fusti alti esposti al vento forte. Anche ieri purtroppo, molti giovanissimi studenti hanno continuato ad usare termini e modi scurrili, mortificando chi li legge se consideriamo che sono tutti ...

Bomba d'acqua in Campania - scuole chiuse a Napoli - Salerno e Benevento anche mercoledì : ?altre 24 ore di Allerta meteo : Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato l?ordinanza di chiusura delle scuole anche per mercoledì in tutto il territorio del comune di Napoli. Il livello di allerta, infatti, resta...

Allerta Meteo Campania : domani mercoledì 6 Novembre scuole chiuse a Salerno : scuole chiuse anche a Salerno per l’Allerta Meteo. Il sindaco di Salerno ha ordinato la chiusura dei plessi scolastici sul territorio comunale per la giornata di domani, 6 Novembre. Questo a seguito dell’ultimo bollettino Meteo diramato dalla sede regionale della protezione civile. Sono in molti i comuni in Campania che hanno optato per la chiusura delle scuole, di seguito l’elenco: Allerta Meteo, anche mercoledì 6 Novembre ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla dalla mezzanotte di oggi : In alcune zone del Friuli Venezia Giulia scatta l’Allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 00 di oggi alle 8 di mercoledì 6 novembre per piogge temporalesche, localmente intense e mareggiate. Lo comunica sul proprio sito la protezione civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla dalla mezzanotte di oggi sembra essere il primo su Meteo Web.