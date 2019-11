Alla scoperta del Fungo Cardoncello | dove si raccoglie e come si lavora

Sommozzatori trovano una gigantesca pAlla gelatinosa sott’acqua : la scoperta è un raro avvistamento [VIDEO] : Un trio di Sommozzatori, impegnato in una visita ad un relitto della II Guerra Mondiale nelle acque di Ørstafjorden, in Norvegia, si è imbattuto in una gigantesca e strana palla ondeggiante che si è rivelata essere uno raro avvistamento. L’enorme palla gelatinosa che galleggiava misteriosamente nel buio del fiordo norvegese è stata scoperta dal capitano Nils Baadnes e dal sommozzatore Ronald Raasch della Research Expedition Vessel Ocean. ...

Gli studenti del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria Alla scoperta dei raggi cosmici : Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcune delle domande a cui dopodomani, il 6 Novembre, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta cinquanta studenti degli istituti superiori di Reggio Calabria durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato a Reggio Calabria grazie al supporto dei ricercatori della Sezione ...

Fisica : studenti delle superiori Alla scoperta dei raggi cosmici in tutta Italia : Che cosa sono i raggi cosmici e da dove provengono? Come possono essere misurate le particelle che li compongono? Queste sono alcune delle domande a cui circa 1200 studenti degli istituti superiori di tutta Italia, in contemporanea ai loro coetanei di tutto il mondo, cercheranno di dare una risposta durante l’International Cosmic Day (ICD), organizzato con il supporto dei ricercatori delle Sezioni locali o Laboratori dell’Istituto Nazionale di ...

World of Warcraft : Shadowlands - Alla scoperta delle Congreghe : Durante la conferenza che analizzava più a fondo la nuova espansione World of Warcraft: Shadowlands, abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli sulle Congreghe e sulla loro importanza.All'inizio della nostra avventura nelle Terretetre, la trama ci condurrà mano nella mano da una zona all'altra, seguendo una progressione lineare. Scelta questa diversa dalle due precedenti espansioni dove si poteva scegliere in maniera totalmente personale da ...

Overwatch 2 : nuove immagini e un video gameplay Alla scoperta della modalità storia : Overwatch 2 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa BlizzCon 2019 e se il materiale mostrato durante l'evento non è bastato a saziarvi allora forse vi interesserà sapere che sono disponibili nuove immagini ed un filmato dedicato alla prima missione della modalità storia.Il trailer proviene da una diretta (mandata in onda dopo l'evento principale) trasmessa su YouTube, che ha visto la partecipazione del pro player xQc. Il video mostra ...

Alla scoperta delle pulsar ultraluminose : osservata una nebulosa attorno a NGC 5907 : Sin dAlla sua scoperta, la pulsar NGC 5907 ULX-1 si è rivelata la più estrema finora nota, per essere la più luminosa nei raggi X e al contempo la più distante dAlla Terra. Ma le sorprese di questa sorgente e della stella compagna dAlla quale sta accrescendo massa – la fonte principale delle sue potentissime emissioni X – non sono finite: un gruppo di ricercatori quasi tutti dell’INAF guidati da Andrea Belfiore ha scoperto una emissione diffusa ...

Che cos'è The Outer Worlds? Un video Alla scoperta del successore di Fallout : New Vegas : The Outer Worlds è ora disponibile su Xbox One, PlayStation 4, PC e uscirà per Nintendo Switch nel 2020. Per celebrare quindi il lancio di del gioco, sviluppatori e publisher hanno deciso di condividere il trailer ufficiale "Che cos'è The Outer Worlds?". Di seguito trovate il comunicato ufficiale che presenta il gioco e il nuovo video.The Outer Worlds ha vinto il premio come miglior gioco originale all'E3 2019 ed è stato nominato come "Ultimate ...

Chef in camicia : su Alpha Nicolò - Andrea e Luca Alla scoperta dei ristoranti in cui si mangia meglio : Da oggi, domenica 27 ottobre 2019, arriva su Alpha ogni domenica alle 14.00 la nuova produzione originale “Chef in camicia”: ogni settimana Nicolò, Andrea e Luca, amici d’infanzia, trentenni in carriera, milanesi Doc, influencer della cucina ma soprattutto tre buone forchette gireranno per ristoranti e bistrot mettendo alla prova la loro amicizia e il loro palato, in un viaggio alla ricerca di ingredienti tipici della cucina italiana per ...

Alle 14 : 30 giochiamo in diretta a MediEvil Remake Alla scoperta del ritorno di Sir Daniel Fortesque : MediEvil torna in un Remake con una veste grafica profondamente rinnovata e davvero splendida da vedere che farà la gioia di tutti i fan, nuovi o vecchi che siano. Il fascino dell'universo di gioco, la nuova veste grafica e il prezzo budget di €30 non possono che fare davvero gola a moltissimi giocatori nonostante alcune problematiche che abbiamo evidenziato anche all'interno della nostra recensione. Ma quali sono le problematiche ...

Astronomia : Alla scoperta di BD +20°307 - il sistema stellare binario teatro di scontro tra esopianeti : Ha un’arida sigla alfanumerica per nome, si trova nella costellazione dell’Ariete a oltre 300 anni luce dalla Terra e presenta un’insolita nube di polveri calde: si tratta di BD +20°307, un sistema stellare binario che – in tempi relativamente recenti – dovrebbe essere stato teatro di uno scontro traumatico tra due esopianeti. A tenerlo sotto controllo, negli ultimi anni, è stata la ...

Teatro : Alla scoperta della lirica di Donizetti al Bellini di Palermo : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Sarà la lirica di Gaetano Donizetti la protagonista del secondo appuntamento con la rassegna visite teatralizzate alla scoperta del Bellini di Palermo. La visita al Teatro più antico della città sarà accompagnata dalla scoperta di un compendio dell'opera 'L'Elisir d'am

Alle 15 in diretta con The Outer Worlds Alla scoperta dell'erede di Fallout : New Vegas : Quando Obsidian Entertainment ha annunciato The Outer Worlds tutti hanno immediatamente pensato alla possibilità di avere tra le mani una sorta di nuovo Fallout: New Vegas. Questo RPG si propone come un titolo dai toni fortemente umoristici e pieno di potenziale per tutti gli appassionati dei giochi di ruolo che incontrano meccaniche shooter. Ovviamente i veterani della software house promettono grandissime possibilità di scelta e tanta varietà ...

Alla scoperta di Vampire : The Masquerade - Swansong - l'RPG narrativo dai creatori dell'interessante The Council : Sulla scia di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, il catalogo di Bigben si espande all'interno del 'The World of Darkness' con la produzione di un nuovo videogame basato sul famoso franchise Vampire: The Masquerade. Già svelato durante la Bigben Week 2019, il nuovo Vampire: The Masquerade - Swansong sarà pubblicato nel 2021 e sarà sviluppato da Big Bad Wolf Studio, team di specialisti nella narrativa RPG e autori dell'interessante The ...

«Sapore Italiano» - Alla scoperta dei migliori ristoranti italiani nel mondo : Sentirsi a casa anche quando si è in viaggio non è certo una missione facile. Soprattutto a tavola! A questo proposito nasce «Sapore Italiano», il nuovo programma TV ideato da Condé Nast in collaborazione con Discovery Italia che, in onda a partire dal 22 ottobre alle 22 su Food Network, canale 33, porterà il pubblico alla scoperta dei migliori ristoranti italiani à la carte nel mondo. La trasmissione vuole celebrare l’eccellenza, in patria e ...