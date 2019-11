Alessandria | il proprietario della cascina esplosa | Il movente è l' invidia Ho già

Alessandria - il proprietario della cascina : Nel paese c'è invidia : "Perché è successo? Non lo so. O meglio, penso per pura e semplice invidia". È questa la spiegazione che Giovanni Vincenti si è dato relativamente all'esplosione della cascina abbandonata a Quargnento, in provincia di Alessandria, che ha provocato la morte di tre vigili del fuoco. Raggiunto telefonicamente, il proprietario dell'abitazione ha rivelato che già in passato era stato oggetto di simili azioni violente: "Negli anni ho subito diversi ...