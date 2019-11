Alena Seredova cuore di mamma | il dolce gesto per Giovannino | il bimbo nato con l’ittiosi

Alena Seredova : “Ho tenuto in braccio Giovannino. Quando ero piccola - i medici pensavano avessi l’Ittiosi anch’io” : “Mi hanno presentato questo cucciolo, mi hanno raccontato la sua storia e vederlo è stato un momento molto forte”. Alena Seredova descrive così le emozioni che ha provato tenendo in braccio il piccolo Giovannino, il neonato abbandonato in ospedale a Torino dopo la nascita dai genitori perché affetto da una malattia rara, l’ittiosi di Arlecchino. La modella ex compagna di Buffon è dal 2005 testimonial della Onlus Crescere Insieme al ...

Alena Seredova : la foto a letto - i fan ‘si sentono male’ : “Sei illegale!” : Quanto è bella Alena Seredova! Il tempo, per lei, sembra quasi non passare. Poi, quando decide che il momento di farsi adorare, la bellissima ex modella ceca, sa come fare. Questa mattina la showgirl, testimonial di un noto brand di intimo, ha pubblicato uno scatto super sexy dal letto: una foto in primo piano con il suo prosperoso decollete in bella vista, che ha scatenato i fan. Bellissima in bianco e nero, Alena a 41 anni sfoggia una bellezza ...

Alena Seredova cambia look : la trasformazione su Instagram : Alena Seredova cambia look e mostra la trasformazione su Instagram. La modella ed ex compagna di Gigi Buffon ha deciso di darci un taglio, optando per la frangetta e sfoggiando i capelli ricci. Un look molto diverso rispetto a quello a cui ha abituato i suoi fan, che l’hanno sempre vista con i capelli liscissimi. Per completare la metamorfosi, Alena ha scelto per la sua chioma un colore molto più scuro del solito. Un castano caffè tendente al ...

Alena Seredova e Alessandro Nasi/ Foto 'profumo della felicità' - lui a spalle nude e… : Alena Seredova e Alessandro Nasi, lo scatto social fa impazzire le follower: 'Lui lo danno insieme al profumo?', ma lei puntualizza ironica...

Alena Seredova pubblica questa foto coi figli e scatta la polemica : il dettaglio che in tantissimi hanno notato : Nuova bufera intorno all’ex moglie di Gianluigi Buffon , Alena Seredova. Siamo al primo giorno di scuola dei suoi figli, uno scatto risalente al due settembre, ma che a distanza di più di un mese continua a macinare commenti, nonostante sembra che non ci sia nulla di strano in questa immagine, ma l’occhio attento del web non perdona. La loro divisa estiva era leggermente stropicciata. questa piccola disattenzione ha scatenato una pioggia di ...

Alena Seredova : “I miei figli con le magliette stropicciate? Non stiro e sto più tempo con loro” : “Preferisco stirare meno e stare di più con i miei figli“. Così risponde Alena Seredova alle critiche mosse dagli haters che sui social l’avevano criticata duramente per le magliette stropicciate indossate dai suoi figli il primo giorno di scuola, come si vedeva in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Alle magliette stropicciate non avevo fatto caso, sono sembrate sgualcite solo perché non avete idea di come sono ...

Alena Seredova e i figli David Lee e Louis Thomas : ‘Ho scelto di sacrificare qualcosa per loro’ : L’apertura delle scuole ha portato con sé una bufera social su Alena Seredova, “rea” di aver postato sui social una foto con i figli avuti dall’ex marito Gigi Buffon – David Lee (10 anni) e Louis Thomas (12 a dicembre) – che indossavano le divise scolastiche sgualcite suscitando l’indignazione di diversi leoni da tastiera. A distanza di un mese la showgirl intervistata da Candida Morvillo per il Corriere ...

