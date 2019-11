Al MiSE il Tavolo TV 4 0 verso la nuova tecnologia DVB-T2

Automotive - Aperto al MiSE il tavolo sulla crisi di settore : Prima riunione per il tavolo Aperto al Ministero dello Sviluppo Economico sulla crisi del settore automobilistico. L'iniziativa ha visto la partecipazione di diverse delegazioni in rappresentanza delle associazioni di categoria, dei lavoratori e delle aziende legate a un comparto che genera il 6% circa del Pil italiano e impiega oltre 250 mila lavoratori solo nelle attività prettamente industriali, arrivando fino a 1,2 milioni con tutte le ...

Auto - la crisi non risparmia Renault Ko in Borsa. Al via il tavolo al MiSE : La crisi dell'Auto non è solo tedesca. Anche i gruppi francesi delle quattroruote non si sentono molto bene. A cominciare da Renault, ex promessa sposa di Fca che ha appena lanciato un profit warning. Segnale che ha allarmato il mercato Segui su affaritaliani.it

Cnhi : Fiom - indispensabile avviare tavolo negoziale al MiSE : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – La Fiom ribadisce che “è indispensabile che si avvii il tavolo negoziale al Mise. è necessario trovare una soluzione industriale che garantisca l’occupazione per tutti i lavoratori e i siti produttivi. La strategia aziendale di migliorare i risultati di redditività deve garantire gli investimenti necessari per l’innovazione e la riorganizzazione delle produzioni in tutti gli stabilimenti. ...

Pernigotti - tavolo al MiSE : dopo l’accordo con Optima - l’azienda annuncia “uscite volontarie”. Sindacati : “Piano vago e tagli al personale” : dopo la giravolta, il fallimento delle trattative con Emendatori e Spes e l’annuncio di un accordo con Optima, la proprietà turca della Pernigotti di Novi Ligure al tavolo tenutosi al ministero dello Sviluppo economico annuncia che il piano industriale “verrà presentato a breve“, parola del direttore finanziario, Pierluigi Colombi. “Siamo basiti e anche un po’ arrabbiati. Oggi ci viene presentato un piano ...

Pernigotti : iniziato il tavolo al MiSE : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Al via il tavolo sulla vertenza Pernigotti al ministero dello Sviluppo economico. All’incontro, secondo quanto si apprende da fonti sindacali, sono presenti i rappresentanti della Pernigotti – azienda al centro delle trattative di cessione dei comparti di gelato, cioccolato e torrone in questi giorni – l’advisor Sernet, il ceo di Optima Francesco Fattori, e i rappresentanti di Spes, ...

Patuanelli interrompe il tavolo su Whirlpool al MiSE : "Non è stato un incontro costruttivo" : Non c’è accordo tra la proprietà e il Mise su Whirlpool. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha bruscamente interrotto il tavolo con l’ad della società Luigi La Morgia. Lo si apprende da fonti Mise secondo le quali il ministro ha chiesto all’azienda di ritirare la procedura di cessione, chiedendo scusa ai lavoratori e alle istituzioni della Repubblica, precondizione per iniziare ...

Cisl : ex Mercatone Uno - vertenza dimenticata. Sindacati sollecitano tavolo MiSE : grave condizione reddituale lavoratori merita attenzione : Roma – Futuro incerto quello dei 1860 lavoratori ex Mercatone Uno. Mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisto dell’intero o di parte del perimetro del compendio aziendale prevista per il 31 ottobre e dopo il rinvio dell’incontro al ministero dello Sviluppo Economico previsto per il 16 settembre, i Sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs sollecitano ancora una volta il ...