ADRIAN | SERIE ANIMATA Anticipazioni | Celentano | ' vorrei essere come lui'

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 7 novembre 2019)la: dove eravamo rimasti? Ecco quello che è successo prima della pausa tra polemiche, l'offesa a Napoli, il flop di ascolti

Vera___mente : #Adrian la serie evento Tutto molto patetico e senza alcun senso - Zcatola : Si però io voglio vedere ADRIAN LA SERIE EVENTO PORCA PUTTANA - Valux_ : Ma solo l'unica che è qui per adrian la serie e non per sentire Celentano parlare a frasi fatte?! #Adrian -