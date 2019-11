Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) La questione delle donne vittime di abusi sessuali torna a scuotere la, dopo le accuse mosse in questo senso dall’attrice Adèlecontro Christophe Ruggia, ilche, le offrì il primo ruolo nel film ‘Les Diables’, uscito nel 2002, quando lei era ancora bambina. In un’inchiesta pubblicata domenica su Mediapart.fr, poi in un video diffuso il giorno dopo sullo stesso sito, la trentenne parigina due volte premiata con il premio César ha denunciato per la prima volta le “molestie sessuali permanenti”, i ripetuti “palpeggiamenti” nonché i “baci forzati sul collo” durante la fase preparatoria del film, cominciata quando era poco più che dodicenne. In un diritto di replica al giornale Christophe Ruggia ha smentito oggi ogni forma di abuso, anche se riconosce di aver “commesso ...

HuffPostItalia : Adèle Haenel: 'Molestata dal regista sul set a 12 anni'. Francia sotto shock - bay_bliss : Merci Adele Haenel. - CretellaRoberta : Adèle Haenel accusa regista,'molestata a 12 anni': Attrice rilancia lotta a predatori sessuali, ma non lo denuncia… -