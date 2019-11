L'oroscopo del giorno 8 novembre - ultimi sei segni : in amore volano Bilancia e Acquario : L'oroscopo del giorno 8 novembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di venerdì in esclusiva per gli ultimi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Ebbene, diciamo subito che la giornata ...

Oroscopo del 7 novembre : Marte protegge l'Acquario - Luna in opposizione per Vergine : Il nuovo mese è da poco iniziato, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei 12 segni per la giornata di domani, giovedì 7 novembre. Sarà una giornata positiva per l'Acquario, che potrà fare affidamento sulla protezione di Marte e Venere. Al contrario la Vergine dovrà scontrarsi con la Luna in opposizione, che porterà il segno a risentire di un calo fisico. Cambiamenti per il ...

Oroscopo settimana dall'11 al 17 novembre : decisioni per Gemelli - Acquario intraprendente : L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 novembre prevede momenti di polemica per la Vergine, mentre per i single del Toro ci saranno novità in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo vi sentirete addosso il peso di molte responsabilità e quindi potreste avere un po' di nervosismo. A livello professionale dovrete cercare di ristabilire la vostra situazione prima che ...

L'oroscopo di domani 7 novembre e classifica : uscite per Acquario - Bilancia insonne : L'oroscopo di domani, giovedì 7 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Siamo in un periodo particolare in cui si alternano alti e bassi. Il freddo è sempre più pungente e le giornate estremamente corte. Per tale ragione spesso si finisce per rivangare le cose passate e i bei momenti. Nonostante ciò, la fase lunare di questa giornata favorisce la nascita dei nuovi progetti e le trasformazioni interiori. Presto si verificherà il ...

Oroscopo weekend 23 e 24 novembre : benessere per Ariete - Acquario irritato : Nel fine settimana che va da sabato 23 a domenica 24 novembre i segni di terra, in particolare il Toro e la Vergine, potrebbero avere l'umore basso e anche del lavoro in sospeso che dovranno concludere al più presto. Il weekend si presenterà migliore per i nati del segno dell'Ariete e del Leone, mentre i Gemelli, lo Scorpione ed il Sagittario dedicheranno questi due giorni esclusivamente a sé stessi e agli affetti più cari. A seguire, le ...

Previsioni astrologiche 4 novembre : energia per l'Acquario - Leone in calo : Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quindi le Previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute di lunedì 4 novembre 2019. Di seguito i dettagli su cosa dicono le stelle per tutti i segni, da Ariete fino a Pesci. Astrologia del giorno di inizio settimana per tutti i segni Ariete: in amore dopo alcuni giorni sottotono arriva un lunedì che rimette le cose a posto. Nel lavoro in questo periodo dovrete andare incontro ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 4 al 10 novembre : Acquario aggressivo - Pesci triste : NelL'oroscopo settimanale dell'amore per i single, Venere nella nuova postazione astrologica del Sagittario garantisce amore anche per Ariete, Bilancia, Acquario e Leone, concretizzando i sogni e agevolando l'applicazione dei progetti sentimentali. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. Astri e oroscopo dell'amore per i single Ariete: finalmente Venere ha assunto una posizione favorevole, in grado di annullare le sensazioni ...

Previsioni astrologiche 4 novembre : shopping per Acquario - Gemelli mondano : Nell'oroscopo di lunedì 4 novembre troviamo la Luna nel segno dell'Acquario, mentre il Sole e Mercurio transiteranno in Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Giove sarà sui gradi del Sagittario e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Urano in Toro, ed il Nodo Lunare in Cancro. Favorevoli le Previsioni zodiacali per Acquario e Gemelli, meno rosee per Toro e Vergine. Gemelli ...

L'oroscopo settimanale dal 4 all'11 novembre : Luna nel segno dell'Acquario - Ariete felice : Durante la settimana che va dal 4 all'11 novembre, la Luna transiterà nel segno dell'Acquario, favorendo i nativi del segno soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì, e con Venere favorevole ci saranno tante opportunità in ambito sentimentale, mentre Toro potrebbe avere qualche difficoltà in ambito lavorativo, complice il passaggio di Mercurio. Settimana ricca di eventi positivi per l'Ariete, che non si tirerà di certo indietro ai ...

Oroscopo Acquario - novembre : energia in campo lavorativo : Un nuovo mese autunnale è giunto. Quali sono le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario nel periodo di novembre? Scopriamo, di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche accorgimenti per poter affrontare nel miglior modo possibile le giornate in arrivo. Nel mese di ottobre, il segno ha vissuto un momento di recupero. È stato possibile avere più energia rispetto ai mesi precedenti. In campo sentimentale ...

Previsioni astrologiche 3 novembre : Ariete bizzoso - Acquario brioso : Domenica 3 novembre 2019 troveremo la Luna in Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere stazioneranno in Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove in Sagittario ed Urano, che continuerà il suo moto in Toro. Infine, Marte sarà nell'orbita della Bilancia e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci. Favorevoli le Previsioni per Acquario e Cancro, ma meno rosee per Ariete e Pesci. Ariete bizzoso Ariete: litigiosi. Ultimo ...

Oroscopo 2 novembre : Cancro fortunato - Acquario indeciso : L'Oroscopo del 2 novembre svela quali novità e cambiamenti porterà con sé questa giornata d'inizio weekend. La fortuna bacia i nativi del Cancro, mentre le persone della Bilancia devono prendere un'importante decisione. Di seguito, le previsioni astrologiche del primo sabato del mese per ogni segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Questa è una giornata piena di impegni. In qualsiasi campo volete mettere dei limiti ...

L'oroscopo del giorno 2 novembre da Bilancia a Pesci : ottimo inizio weekend per l'Acquario : L'oroscopo del giorno 2 novembre 2019 è pronto a mettere sul piatto della Bilancia la classifica e le previsioni su amore e lavoro. In questa sede scopriremo come saranno le stelle di questo sabato per la seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indica l'Astrologia ai sei segni messi sotto torchio. In questo caso, visto il buon ...

Previsioni astrologiche weekend 2-3 novembre : finanze 'flop' per Acquario - Toro distratto : Durante il weekend del 2 e 3 novembre 2019 troviamo la Luna viaggiare dal Capricorno, dove stazionano Saturno e Plutone, al segno dell'Acquario mentre Mercurio, il Sole e Venere rimarranno sui gradi dello Scorpione. Marte transiterà in Bilancia, mentre Giove sarà sull'orbita del Sagittario. Infine, Urano stazionerà nel Toro, nel frattempo Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci ed il Nodo Lunare permarrà in Cancro. Previsioni del fine settimana ...