Aci | nuove posizioni per laureati con scadenza 5 dicembre e diplomati a gennaio

Concorso Aci : si assumono 305 nuove unità - laurea e diploma tra i requisiti richiesti : L'Aci, Automobile Club Italia, ha bandito un nuovo Concorso funzionale all'assunzione di 305 unità da ripartire fra le proprie sedi diffuse in tutta Italia. I posti saranno suddivisi tra laureati e diplomati: nello specifico si parla di 242 posti per i candidati in possesso di un titolo di laurea e 63 posti per coloro che possiedono un diploma di scuola superiore....Continua a leggere

GregorAci : Briatore smentisce il flirt con Benedetta - ma spuntano nuove foto : Dopo le polemiche e i commenti al vetriolo della Gregoraci, Briatore ha smentito il flirt con Benedetta Bosi, ma spuntano nuove foto che sembrano dimostrare l’esistenza di una love story fra i due. Il settimanale Chi infatti ha pubblicato nuove foto che raccontano il legame fra l’imprenditore e la modella. Negli scatti Briatore e Benedetta sono molto complici mentre si divertono e si rilassano nel resort di Malindi, in Kenya, dove ...

Francia - nuove regole per fAcilitare l’immigrazione economica. Stretta su sanità pubblica e modifiche sui visti : Un set di nuove regole, venti in tutto, per favorire l’assunzione di stranieri nelle aziende che cercano – e non trovano – manodopera. Ma le norme, che saranno formalizzate mercoledì dopo il consiglio dei ministri, prevedono anche l’inasprimento per l’accesso alla sanità pubblica e modifiche sulla concessione dei visti. Un decreto, anticipato dal primo ministro Edouard Philippe, fisserà di anno in anno il numero di ...

Le nuove primavere pAcifiche e incerte del mondo arabo : Dalle coste del Nord Africa, passando per il Libano, arrivando fino all’Iraq, milioni di arabi sono scesi in piazza da mesi. La protesta è, nella maggior parte dei casi, pacifica. L’esito incerto. I nuovi rivoluzionari sanno che devono aver pazienza. Perché questa volta lotteranno da soli. Memori di quanto avvenuto nel 2011, i Paesi occidentali appaiono reticenti ad appoggiare la loro causa

Minecraft con RTX - il ray trAcing cambia l’atmosfera dello storico titolo di Mojang offrendo nuove possibilità agli appassionati : Minecraft è senza dubbio uno dei giochi più celebri dell’inizio del decennio, con i suoi mondi formati da cubi e parallelepipedi arrivati inizialmente su PC approdare anche su console, smartphone e tablet, giungendo addirittura tra i banchi di scuola grazie all’Educational Edition. Se gameplay e mod sono stati negli anni il punto di forza del titolo di Mojang, altrettanto non si può dire della grafica, caratterizzata da texture ...

Sanremo2020 : ecco tutti i nomi dei sessantAcinque candidati della categoria “Nuove Proposte” : sessantacinque artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novità della prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo ...

FarmAci e alcol : per l'ISS sono nuove droghe fAcilmente reperibili : L'Istituto Superiore di Sanità lancia l'allarme per lo sballo da Farmaci. sono sempre di più le sostanze oppioidi destinate alla terapia del dolore che, assunte in dosi massicce, hanno effetti pari a quello degli stupefacenti. Tra le molecole più pericolose ci sono ossicodone e fentanyl. Per acquistare queste medicine serve la prescrizione medica, ma a far paura è il mercato illegale. Agghiacciante il quadro emerso dal servizio di F. Mosciatti a ...

Steam Remote Play ora è molto più fAcile da usare grazie alle nuove configurazioni dei pulsanti : Il sogno di giocare ai giochi Steam ovunque è in gran parte una realtà grazie a Steam Remote Play, ma ci sono un sacco di problemi che i giocatori devono affrontare a seconda del gioco scelto. Un touchscreen è un pessimo sostituto di una tastiera e un mouse (o controller), tuttavia, l'ultimo aggiornamento di Steam Remote Play ha reso il gamePlay dei giochi per PC sul smartphone molto più tollerabili per oltre 100 titoli più popolari.In un post ...

Tumore al seno metastatico - la scoperta dei ricercatori napoletani : «Addio chemio - nuove terapie a bersaglio molecolare più efficAci» : Le donne con Tumore al seno metastatico possono evitare la chemioterapia: una meta-analisi di 140 studi che ha incluso 50.029 pazienti, pubblicata su Lancet Oncology e coordinata...

Salvini ai sindAci leghisti : “Dite no ai rifugiati”. Fedriga : “Valutiamo barriere e nuove tecnologie” : “Quando vi chiamerà la prefettura per chiedervi quanti ne prendete (richiedenti asilo nda) da voi mi aspetterò un rispettoso no”. È questo l’appello che il leader della Lega Matteo Salvini rivolge ai suoi amministratori che si sono riuniti oggi a Milano. “La redistribuzione a parole è stata solo a parole dunque è la resa, evidentemente tra le promesse di Conte all’Europa c’era quella che l’Italia ritornasse un campo profughi”. Un appello subito ...

JAcinda Ardern - prima ministra della Nuova Zelanda - ha proposto nuove e ancora più restrittive regole sul porto d’armi : Jacinda Ardern, prima ministra della Nuova Zelanda, ha proposto una Nuova legge per rendere ancora più restrittive e vincolanti le regole per il possesso di armi da fuoco. Si tratta di una ulteriore misura dopo quelle già prese in seguito seguito

"Trump aiutAci" : Hong Kong chiama gli USA. Nuove proteste (FOTO) : ...