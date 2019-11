Accoltella l’ex sul Frecciarossa | fermato nella stazione di Bologna

Fonte : ilsecoloxix

(Di giovedì 7 novembre 2019) L’tore lavora per una ditta che fa le pulizie sui treni, la vittima si occupava del servizio ristorazione. Ferito anche un passeggero. Il convoglio viaggiava da Torino a Roma

FiorellaMannoia : Siamo il paese in Europa con il più alto tasso di femminicidi. Davvero un bel primato. Accoltella l'ex e l'uomo che… - Agenzia_Ansa : Accoltella la ex sul #Frecciarossa. Preso l'aggressore. Ferito anche un passeggero. La donna è in prognosi riserva… - LaStampa : Una donna è stata colpita con varie coltellate su un treno Frecciarossa partito da Torino e diretto a Roma ?? -