Accoltella l' ex e l' uomo che la difende sul Frecciarossa | preso addetto alle pulizie Lei

Vede l'ex fidanzata sul Frecciarossa con un altro uomo - l'Accoltella : Vede l'ex fidanzata sul treno insieme ad un altro uomo, estrae un coltello a serramanico e la aggredisce ferendola gravemente. È accaduto questa mattina sul Frecciarossa 9389 partito da Torino e diretto a Roma. Stando alle prime informazioni l'uomo, un inserviente in servizio sul treno si sarebbe avventato sulla donna colpendola ripetutamente ad una gamba. Nella carrozza si è creato ovviamente panico e confusione. All'arrivo a Bologna ...

Amburgo - uomo Accoltellato in tribunale : caccia all'aggressore : Un uomo è stato gravemente ferito nel corso di un'aggressione compiuta con il coltello nel tribunale di Amburgo stamattina. Lo ha reso noto un portavoce della polizia, a quanto riferisce...

18enne Accoltella il padre e si giustifica così “volevo capire cosa si prova a uccidere un uomo” : Un ragazzo di 18 anni colto da un raptus di follia ha tentato di uccidere il padre senza nessun motivo. Il ragazzo si chiama Bamboo Flute Blanchard ed è di Gainesville in Florida. Il ragazzo, dopo aver aggredito il padre colpendolo più volte con un’arma, è stato fermato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio. Il ragazzo 18enne si trovava solo con il padre in casa, un uomo di 54 anni. Ha prima rivolto il coltello contro ...

Avvocatessa Accoltellata - uomo ripreso da telecamere : Un uomo con un cappello grigio, occhiali neri, maglietta blu scuro, pantaloni bianchi, scarpe da tennis blu con suola bianca e uno zaino a sacca che percorre a piedi corso di Porta Romana e imbocca via dei Pellegrini. Secondo gli inquirenti della Squadra Mobile della Questura di Milano, la sua identificazione potrebbe rappresentare la svolta nelle indagini sul tentato omicidio di Paola Marioni, l'Avvocatessa milanese aggredita a colpi di ...

Caserta : morto uomo - Accoltellato in casa : 20.12 Un anziano è stato trovato morto con ferite d'arma da taglio in un'abitazione di Mondragone, nel Casertano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando per omicidio. Il corpo è stato trasferito all'Istituto di medicina legale dove verrà eseguita l'autopsia.

Vincitore Italia’s got Talent Accoltella uomo al Pigneto : Roma – Una coltellata al gluteo sinistro. Un fendente sferrato e poi la fuga. Protagonista dell’aggressione, da fonti di Polizia, è Antonio Sorgentone, Vincitore dell’edizione 2019 del programma televisivo Italia’s Got Talent. L’episodio è avvenuto due giorni fa poco dopo l’1 in un locale di via Anassimandro, nella zona del Pigneto. La vittima, un 42enne, ha riferito di essersi avvicinato all’uomo che gli ha prima inveito contro e poi lo ha ...

Arrestato a Manchester un uomo che Accoltellava persone a caso : cinque feriti : cinque persone sono state accoltellate a Manchester, nel Regno Unito, fuori dal centro commerciale Arndale.Secondo le prime informazioni, non si registrano morti, mentre un sospetto - un uomo - è stato Arrestato dalla polizia dopo essere stato atterrato con la scarica elettrica di un taser. Sul caso indaga l’antiterrorismo.Nella zona, ora transennata, sono intervenute diverse pattuglie e alcune ambulanze. Fermato temporaneamente ...

