Accoltella l' ex e il nuovo compagno sul Frecciarossa | preso addetto alle pulizie Lei è

Accoltella ex e nuovo compagno su treno : 12.50 Una donna è stata Accoltellata sul treno Frecciarossa diretto da Torino a Roma, tra Reggio Emilia e Bologna. L'aggressore, che è l'ex fidanzato, è un inserviente che lavora sul treno ed è stato fermato in un sottopasso della stazione di Bologna dove il treno è stato fermato dopo l'aggressione. La donna è una addetta alla ritorazione del treno. E' stata intubata e portata in ospedale.E'in gravissime condizioni. Rimasto ferito anche ...