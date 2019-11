Accoltella il marito violento | poi chiama il “118 | “Niente | ho ucciso mio marito”

Fonte : fanpage

(Di giovedì 7 novembre 2019) "Pronto, per favore, dovete venire urgentemente. Niente, homio". Così la notte del 15 dicembre 2018 Salvatrice Spataro avverte il 118 del massacro avvenuto nella sua casa di via Falsomiele, alla periferia di Palermo, dove haila coltellate insieme ai due figli maggiori. "Ci picchiava, vivevamo nella disperazione da anni", dicono ai giudici. Oggi madre e figli sono rinviati a giudizio per omicidio volontario.