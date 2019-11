A 95 anni è morta Maria Perego | la mamma di Topo Gigio

Maria Pia Fanfani - morta a 97 anni la vedova di Amintore : dai partigiani alla Croce Rossa - una vita dedicata all’impegno civile e umanitario : È morta a Roma all’età di 97 anni Maria Pia Fanfani, vedova di Amintore, tra i fondatori della Dc. Staffetta partigiana, scrittrice e fotografa dedicò gran parte della sua vita al volontariato con la Croce Rossa: dal 1983 al 1994 fu presidente del Comitato nazionale femminile. Inoltre per 4 anni è stata vicepresidente della Lega internazionale della Croce Rossa e della mezzaluna Rossa a Ginevra. Centinaia le missioni umanitarie alle quali ...

Morta Maria Pia Fanfani - vedova di Amintore : aveva 97 anni : Maria Pia Tavazzani, meglio conosciuta come Maria Pia Fanfani, vedova di Amintore Fanfani, storico leader della Democrazia Cristiana, è deceduta a Roma all'età di 97 anni. È...

I funerali di Giulia - morta a 18 anni : Alberto è ancora grave. Il commovente abbraccio tra i due papà : Oggi nel Duomo di Castelfranco c'è stato l'addio a Giulia Zandarin, la ragazza morta a 18 anni nell'incidente in Mercedes con l'auto, guidata dal fidanzato Alberto,...

Italiani vanno negli Stati Uniti per essere ibernati e rinascere tra 300 anni - così dopo essere rinati potranno essere immortali e farsi un week end su Marte : Secondo una ricerca sono molti gli Italiani che hanno deciso di morire in una clinica degli Stati Uniti d’America e di farsi ibernare in attesa di risorgere tra 300 anni. Coloro che hanno sottoscritto questo oneroso contratto con la clinica degli Stati Uniti d’America pensano di poter ritornare in vita tra 300 anni e che il mondo sarà completamente, diverso. Nel frattempo la scienza avrà scoperto l’elisir della vita eterna e si potrà ...

Incidente stradale nel teramano - morta donna di 87anni : Teramo - Un Incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Piane di Collevecchio, alle porte di Montorio (Teramo), l'Incidente è costato la vita ad un'anziana donna Concettina Di Francesco. La donna viaggiava a bordo di un'auto, che forse a causa di un acquazzone che in quel momento imperversava sulla zona, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura che proveniva in senso contrario. La donna ...

Ragazza romana di 20 anni morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino : Tragedia della strada lunedì pomeriggio. Una Ragazza romana di 20 anni è morta in un incidente sulla Roma-Fiumicino. La vettura

Incidente mortale - la Smart si ribalta e muore un giovane di 34 anni : Un ragazzo di 34 anni è morto oggi in un Incidente stradale che ha visto coinvolte tre auto. A perdere la vita è stato Salvatore Cavaliere di Augusta (Sr). L’Incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di contrada Targia, nel Siracusano. La Smart guidata dal 34enne si è cappottata in seguito all’impatto. Una donna e il figlio che si trovavano a bordo di un’altra auto sono rimasti feriti e sono stati trasportati ...

Il ricordo del marito di Santina - morta a 35 anni dopo il parto : “Io e i bimbi l’ameremo sempre” : Le parole di dolore di Marco Provenzano, il marito di Santina Adamo, la 35enne morta all'ospedale di Cetraro per una emorragia dopo aver partorito il suo secondo bambino. A tre mesi da quella tragedia l'uomo ha chiesto "giustizia. Voglio sapere la verità su quella notte. Spesso mio figlio più grande mi chiede: Dov'è la mia mamma?. Io gli faccio poggiare la mano sul cuore, lui sente i battiti. Gli dico che è sua madre che bussa".Continua a leggere

India. Fine delle speranze : è morta la bimba di 5 anni caduta in un pozzo : Shivani era caduta in un pozzo trivellato mentre giocava vicino a casa sua nel villaggio di Hari Singh Pura, nel quartiere di Gharaunda. Dopo 18 ore di sforzi, è stata estratta viva dai soccorritori. Purtroppo non si tratta della prima tragedia di questo tipo in India.Continua a leggere

Morta a 30 anni al rave party - il cadavere trovato così. È giallo sulle sue ultime ore : Una donna trentenne, nata a Roma ma residente a Vecchiano (Pisa), è stata trovata Morta questa mattina a Livorno, all’interno dell’area dell’ex stabilimento industriale ex Trw-Delphi in via Enriquez, dove ieri sera si è concluso un rave party non autorizzato iniziato venerdì. Gli investigatori della squadra mobile della questura, intervenuti sul posto con il magistrato di turno della procura livornese, hanno avviato le indagini e hanno iniziato ...

Ivrea : Erika morta a 18 anni mentre scavalcava il cancello di casa - gli amici : “Lo faceva sempre” : Erika Russo Testagrossa stava rientrando nella villetta di Loranzé dopo una serata in discoteca con gli amici. Aveva dimenticato le chiavi a casa e non voleva svegliare nessuno in casa. Il dolore dei famigliari e degli amici. "Da queste parti i cancelli sono bassi, scavalcarli è un gesto considerato come normale” dicono alcuni.Continua a leggere

SCENARIO/ Zanni - Lega - : non vogliamo il caos ma riforme o la Ue è morta : I principali temi della situazione europea visti dalla Lega: futuro dell'Ue, tenuta di von der Leyen, riposizionamento di Salvini, alleanze, Macron

Saoirse Hill - overdose di droga e farmaci : così è morta a 22 anni la nipote di Bob Kennedy : Un’overdose provocata da un mix letale di farmaci e droghe: così è morta a 22 anni Saoirse Kennedy Hill, la nipote Robert Kennedy, fratello del presidente degli Stati Uniti assassinato a Dallas. La giovane era stata ritrovata senza vita tre mesi fa nella residenza di famiglia a Cape Cod, negli Usa, e ora l’autopsia ha chiarito cosa è stato a provocarne la morte. Il medico legale ha reso infatti noti i risultati degli esami ...