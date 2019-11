30 anni fa cadeva il Muro di Berlino | le storie di chi non vide mai quel giorno

L'Italia conquista il bronzo nella ginnastica artistica ai mondiali di Stoccarda. Non accadeva da 69 anni : Un risultato storico. Le azzurre della ginnastica artistica hanno conquista to la medaglia di bronzo ai mondiali in corso a Stoccarda. Non succedeva da 69 anni . Sul podio, Giorgia Villa, Alice e Asia D’Amato, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio, sono salite insieme agli Stati Uniti, che hanno conquista to l’oro, e alla Russia. Per le azzurre quest’importante vittoria arriva a dieci mesi dalle prossime Olimpiadi, che le ...

USA - storica bufera di neve in Montana : oltre mezzo metro - non accadeva da 130 anni : Non solo in Montana, ma anche in Idaho, Nevada, Utah e Washington si stanno registrando nevicate decisamente anomale per la stagione. Nonostante l'estate sia finita da appena una settimana, infatti, ci sono città coperte da oltre mezzo metro di neve fresca. E il meteo, in tutta la zona, non accenna a migliorare.Continua a leggere