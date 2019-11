30 anni a Terminator per schiavitù sessuale | omicidio e altri 16 capi d' accusa Storica

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 7 novembre 2019) La Corte penale internazionale dell’Aja ha condannato l’ex signore della guerra congolese Bosco Ntaganda, noto come ‘The’, a 30di carcere. Lo riferisce la Bbc, specificando che la sentenza di ieri rappresenta la maggiore condanna inflitta da questo tribunale.Ntaganda è stato dichiarato colpevole di crimini di guerra nell’Ituri, provincia nord-orientale della Repubblica Democratica del Congo. In tutto è stato condannato per 18d’- 13 crimini di guerra e 5 contro l’umanità - tra cui, stupro, schiavitùe uso di bambini soldato.Il 46enne nato in Ruanda ha fatto appello contro la condanna.Ntaganda è entrato nell’ambasciata degli Stati Uniti nellatale ruandese Kigali nel 2013 per chiedere di essere inviato al tribunale internazionale nei Paesi Bassi. I ...

