“118? Niente | ho ucciso mio marito” | la storia di Salvatrice | assassina insieme ai figli

(Di giovedì 7 novembre 2019) "Pronto, per favore, dovete venire urgentemente., homio marito". Così la notte del 15 dicembre 2018Spataro avverte il 118 del massacro avvenuto nella sua casa di via Falsomiele, alla periferia di Palermo, dove hail marito a coltellateai duemaggiori. "Ci picchiava, vivevamo nella disperazione da anni", dicono ai giudici. Oggi madre esono rinviati a giudizio per omicidio volontario.

