Zingaretti | non siamo disponibili a governare da nemici

Zingaretti avverte gli alleati : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

Zingaretti avverte il governo : "O si cambiano le cose o il Pd non ci sta più" : "O si governa per cambiare le cose e non solo per occupare le poltrone o il Pd non ci sta ad andare avanti così". Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, a Di Martedì, su La7. "E' un po' ipocrita dire 'non possiamo permetterci l'elezione di un Presidente della Repubblica sovranista e poi non dire nulla affinché gli italiani percepiscano una alternativa più credibile a quella che le destre mettono in campo in questo momento". Un ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché altrimenti ...

**Governo : Zingaretti - ‘troppi litigi - da nemici non si governa’** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Ci sono troppe polemiche. Questa manovra, secondo me, ha ricominciato a rimettere un po’ di soldi nelle tasche degli italiani, abbiamo eliminato l’aumento dell’Iva ma tutti i giorni si litiga e questo non va bene”. Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a Di Martedì su La7. “Si può governare insieme da alleati, non si può governare insieme da nemici perché ...

Manovra - Zingaretti avverte : “Basta furbizie e piccolezze - non regaliamo Italia alle destre” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rivolge un appello agli alleati di governo sulla Manovra: "Stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze. Ora è tempo di credibilità per ricostruire fiducia e speranza". L'avvertimento è chiaro: "L'incertezza quotidiana è il modo migliore per regalare l'Italia alle destre".Continua a leggere

Governo al bivio - Zingaretti : "Non possiamo governare insieme da avversari" : Partito Democratico e Movimento 5 stelle vedono il loro momento più difficile. Lo certifica lo stesso segretario dem che...

Elezioni Regionali Toscana - il Pd “obbligato” a candidare Eugenio Giani. Dal Psi al renzismo : chi è l’uomo che gli Zingarettiani non vogliono : La fumata bianca arriverà nei prossimi giorni. Ma ormai nel Pd toscano i giochi sembrano fatti: a meno di grossi scossoni, il candidato Democratico alle Elezioni Regionali del 2020 sarà Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale che da mesi batte palmo a palmo la Toscana in vista della candidatura. L’accelerazione è arrivata nelle ultime ore dopo la batosta della coalizione Pd-M5S in Umbria: il nome di Giani era un po’ sceso nelle ...

Zingaretti per le regionali in Emilia Romagna non attende Di Maio : Le polveri del voto umbro si sono posate, ma le tensioni tra i due azionisti di maggioranza del governo non sembrano destinate ad arrestarsi. Sul tavolo, dopo l'Umbria, ci sono le urne in Calabria e in Emilia Romagna: due test che rischiano di essere deflagranti per l'alleanza di governo. Anche perché i segni di insofferenza di Nicola Zingaretti si fanno di giorno in giorno più acuti. Il segretario dem ripete di lavorare a un sistema largo di ...

Matteo Renzi - Massimo Cacciari : "Il Pd non può andare avanti così - Zingaretti faccia come Matteo" : Quando Massimo Cacciari parla di Matteo Renzi, solitamente non lesina critiche. A malincuore, il filosofo è però 'costretto' ad utilizzare l'ex rottamatore in qualità di esempio positivo da seguire. Lo fa in un'intervista a Il Tempo, parlando del Pd e in particolare di Nicola Zingaretti, che "non pu

Di Maio gela Zingaretti : "Con il Pd non c’è spazio per alleanze strutturali" (ma il governo non si discute) : Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi al Senato ha riferito sull’operazione militare turca nel nord della Siria contro i curdi. Il capo politico del M5s ha parlato del "massimo impegno" dell'Italia "per una presa di posizione della comunità internazionale contro l'attacco turco e perché la crisi non si allarghi alla regione". Di Maio ha rivendicato anche il lavoro della diplomazia italiana in sede Ue e ha risposto ai senatori su cosa ...

Verso una nuova crisi di governo. Zingaretti : o l’alleanza è unita o non c’è : Non ci sta Nicola Zingaretti. “O si riscopre uno spirito comune o i motivi stessi di questo governo vengono meno”.

Pd - Zingaretti : “Non escludo congresso a inizio 2020. Nascerà nuovo partito che si chiamerà democratico o quello che decideremo” : Dal futuro del partito democratico (se si chiamerà ancora così) a quello del governo. Il segretario dem Nicola Zingaretti, intervistato da Radio Capital, analizza le sfide che lo attendono a partire dal 2020. La prima potrebbe essere proprio il congresso Pd: “Si terrà nei primi mesi del 2020? Non lo escludo, ma dovremo deciderlo insieme”, risponde Zingaretti, che una cosa la assicura: “Cambieremo lo statuto che non si tocca da ...

Zingaretti non voglio il voto - andiamo avanti ma si cambi passo : "C'e' un governo che deve aiutare i sindaci e i Comuni, basta tagli. Questo significa piu' servizi ai cittadini. andiamo avanti con il Governo

Zingaretti : "Non voglio il voto ma il governo cambi passo. Il problema è il destino del Paese" : Dopo la batosta elettorale in Umbria il segretario del Pd Nicola Zingaretti conferma che non sarà il fallimento della prima alleanza Pd-M5s sul territorio a far saltare il governo ma chiede un deciso cambio di rotta. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del centrodestra trionfa in Umbria col 57,55% delle ...