Wind Tre deposita i marchi Yolo Mobile e Vualà Mobile Cosa bolle in pentola?

Redmi 8 arriva in Italia con Wind Tre a un prezzo molto invitante : Redmi 8 è pronto ad arrivare in Italia e sarà presto disponibile in esclusiva con Wind Tre, sul sito ufficiale o presso i Mi Store: ecco la versione in vendita nel nostro Paese, le colorazioni e il prezzo.

Il nuovo Redmi 8 è ufficialmente disponibile in Italia - in esclusiva con Wind Tre : Xiaomi, ha comunicato ufficialmente l'arrivo in Italia del nuovo Redmi 8, nuovo modello della famiglia Redmi che presenta ottimizzazioni su tutti i fronti. Sarà infatti possibile acquistare Redmi 8 – nelle colorazioni Onyx Black e Sapphire Blue – in esclusiva con Wind Tre, presso i negozi Wind e i 3Store, oltre che nelle principali catene di distribuzione, in abbinamento alle offerte dei brand Wind e 3. Con Redmi 8, Xiaomi ha fissato ...

Migliori offerte telefoniche di Vodafone - TIM - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre sono difficili da individuare perché i cinque operatori fisici italiani mettono a disposizione dei clienti una vastissima quantità di offerte telefoniche, in alcuni casi complesse e poco chiare, che variano con una cadenza settimanale, alcune volte addirittura giornaliera. Abbiamo quindi raccolto in questa pagina tutte le

Istituto tedesco di qualità e finanza premia Wind Tre : Wind Tre si conferma, per il quarto anno, primo operatore di telefonia per "l'eccellente servizio di assistenza ai clienti nei punti vendita

Vodafone - Wind e Tre fanno "dolcetto o scherzetto" : ecco le offerte per Halloween : Vodafone, Wind e Tre festeggiano, a modo loro, Halloween: ecco le offerte di rete fissa proposte a un prezzo super solo per i prossimi giorni!

Migrazione Fastweb a Wind Tre entro marzo 2020 - 5G più vicino : La rete Fastweb migrerà verso quella Wind Tre nel breve periodo. Non che i clienti siano costretti a qualche portabilità, questo è meglio precisarlo fin dal primo minuto, ma le aziende tirate in ballo uniranno le forze per garantire ai clienti un servizio decisamente migliore. La notizia appena comunicata è che l'accordo tra Fastweb e Wind Tre per il 5G è stato autorizzato dal MiSE. Gli assets di rete saranno condivisi per garantire in tempi ...

Utile il modulo unico per il rimborso della fatturazione a 28 giorni Adiconsum : per Vodafone - TIM e Wind Tre : Tanti italiani sono ancora in paziente attesa di ricevere il rimborso della fatturazione a 28 giorni che hanno dovuto subire, loro malgrado, a cavallo del 2017 e 2018. Gli operatori Vodafone, TIM, Wind Tre ma anche Fastweb non sono stati così solerti nel presentare le modalità di risarcimento, nonostante siano passati oramai due anni dalla specifica delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che riconosceva il diritto dei

Iliad - Tim - Wind - Tre e Vodafone : riparte la sfida tariffe. Ecco tutte le offerte : Grande ondata di sconti tra gli operatori della telefonia. Iliad fa ancora paura agli operatori mobili italiani. Anche se un po’ meno dell’anno scorso

Nuove offerte e nuovi smartphone con Wind Tre a partire da lunedì : lunedì 28 ottobre 2019 entrerà in vigore il nuovo portafoglio offerte di Wind Tre e l'operatore ha deciso di confermare quelle già disponibili. Ecco le novità

Non così special le ricariche Wind e Tre con 1 euro in meno di credito dal 28 ottobre : Le ricariche Wind e Tre diventeranno special a partire dal prossimo lunedì 28 ottobre e di fatto garantiranno 1 euro in meno di credito, almeno nei tagli da 5 e 10 euro. Scommetto che in molti clienti non gradiranno la novità ma l'operatore unico ha di fatto seguito la non buona strada dei concorrenti Vodafone e TIM, sempre nell'ottica del massimo profitto aziendale (questo è chiaro). Va chiarito immediatamente cosa sono le ricariche Wind e

Rimodulazione fisso Wind Tre dal 2020 : 2€ in più e bolletta mensile : Rimodulazione fisso Wind Tre a partire dal primo gennaio 2020, inoltre il conto telefonico da bimestrale diventerà mensile. Ecco le novità del peggior operatore telefonico di linea fissa e mobile in Italia. Se sei cliente Wind, nei prossimi due mesi dovrai fare attenzione alle comunicazioni che arriveranno in bolletta in (Continua a leggere)

Aumento bollette Wind-Tre da gennaio 2020 : le novità e i prezzi previsti : Aumento bollette Wind-Tre da gennaio 2020: le novità e i prezzi previsti Aumento delle bollette Wind-Tre in arrivo per i clienti della compagnia a partire da gennaio 2020. Sono due le principali novità comunicate dalla società sulla propria pagina dedicata alle informative e alle comunicazioni. La prima riguarda il conto telefonico, che diventerà mensile (da bimestrale qual era), mentre la seconda novità concerne la variazione delle ...

Gli operatori uniti "contro" Iliad : ecco le offerte speciali di Vodafone - Tre Italia - Wind - TIM - Kena e ho.Mobile : Gli operatori mobili continuano la loro feroce lotta contro Iliad: ecco le offerte speciali di Vodafone, TIM, Wind, Tre, ho. e Kena Mobile

Il 2020 parte subito con rimodulazioni Wind Tre : tutte le offerte coinvolte con linea fissa : Occorre analizzare con grande attenzione le prime informazioni emerse in queste ore a proposito di alcune rimodulazioni Wind Tre, destinate ad entrare in gioco a partire dal prossimo 1 gennaio 2020 a proposito della linea fissa. L'ultimo bollettino sotto questo punto di vista risale al mese di agosto, quando vi abbiamo di alcuni rincari diventati operativi sul fronte mobile. A fine ottobre, dunque, possiamo dare già per certi alcuni piani ...