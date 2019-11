Volevo Fare la Rockstar gli episodi del 6 novembre su Rai 2 già in streaming su Rai Play

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 6 novembre 2019)la…e poi ho smesso dueil 6su Rai 2 Tutta la serie già disponibile su RaiinChissà se lo strombazzamento mediatico per l’arrivo di Fiorello su Raiaiuterà anche le fiction incomela… e poi ho smesso già interamente disponibile, basta andare su questa pagina. La serie nasce dal blog di Valentina Santandrea che raccontava on line la sua vita di mamma ed ex ragazza col sogno dila. Una storia vera che si è trasformata in fiction grazie a Rai Fiction e Pepito Produzioni. 1×03 Olivia, determinata più che mai a seguire il suo sogno, è pronta a tutto per incidere il suo disco. Francesco, che ha investito tutti i suoi risparmi nel supermercato, riceve una brutta sorpresa. Eros cerca di ingraziarsi Martina, secchiona della classe, per alzare la media dei suoi ...

