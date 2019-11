Vodafone - Così il 5G connette e potenzia gli Adas - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La Renegade accelera lentamente dalla posizione di parcheggio e si avvicina allincrocio con la pista, all'altezza del rettilineo. La svolta è una di quelle difficili, perché a destra la visuale è completamente ostacolata da una struttura. La Jeep non lo sa (e il conducente-tester fa finta di nulla), ma da quel lato sta sopraggiungendo, di gran carriera, una Suv gemella. Sembra il racconto degli istanti che precedono un terribile incidente e invece, poco prima che possa verificarsi qualsiasi tipo di contatto, la frenata automatica di emergenza interviene e ferma la Renegade. Merito del dialogo che il 5G, la quinta generazione delle reti cellulari, ha instaurato tra i due veicoli, avvisandoli della reciproca presenza quando i loro sensori non ne sapevano (ancora) nulla. Confortante, no? solo un esempio di ciò che ci attende sul fronte dei cosiddetti, i sistemi di assistenza alla ...

dinoadduci : Vodafone - Così il 5G connette e potenzia gli Adas - alessita_1994 : Codacons contro Tim, Vodafone e Wind. Così la gente continua a passare a Illiad! - BiGraphic : @matt_zanni Io sono passato da Vodafone a Illiad, circa un paio di settimane fa. Mi trovo benissimo, problemi di l… -