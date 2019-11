Vivo iQoo Pro 5G | lo smartphone di Batman

Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) (Foto:) Lodidebutta in Cina:Pro 5G è una versione in edizione limitata e personalizzata con accessori e cover dedicati all’uomo-pipistrello che esce in tempo per celebrare l’80esimo anniversario della prima apparizione del supereroe più oscuro. Era infatti il 27esimo numero di Detective Comics efaceva capolino per la prima volta. Da quel momento, un trionfo di fumetti e film con varie costole di successo come i vari capitoli dedicati a Joker compreso l’ultimo. Fino al prossimo 11 novembre, quando debutteràPro 5g nel giorno destinato allo shopping sfrenato in Cina (ve lo avevamo raccontato da dentro, grazie a Alibaba).Pro 5G è un top di gamma davvero prestante grazie al chip Qualcomm Snapdragon 855+ predisposto alla navigazione veloce su network 5g, accompagnato da 8 gb di ram e 128 gb di memoria interna ...

