Viva RaiPlay | Fiorello Ospiti 6 novembre | anche Aldo Grasso pazzo di Rosario!

Viva RaiPlay di Fiorello - le parole di Aldo Grasso : "Perché lo showman è entrato nella storia" : Aldo Grasso osanna Rosario Fiorello, il "Sergio Mattarella dell' intrattenimento". Per il critico del Corriere, lo showman "è stato mobilitato per l' operazione più interessante della Rai del nuovo millennio". "Solo Fiorello", dice, "poteva firmare l' ingresso a pieno regime del servizio pubblico ne

Ascolti tv - Fiorello bissa il boom dell’esordio : nuovo successo per ‘Viva RaiPlay’ : Il programma dello showman replica il successo della prima puntata con oltre 6 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai...

Ascolti Tv Martedì 5 novembre - vince la Champions League - bene Il Collegio - sempre ottimo Viva RaiPlay : Ascolti Tv Martedì 5 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Borussia Dortmund – Inter – Canale 5 – 4.404 milioni e 16.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La nostra terra 1a tv – Rai 1 – 2.810 milioni e 12.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio – Rai 2 – 2.486 milioni e 106% 15-64 Commerciale % 15-34 ...

Viva RaiPlay - Fiorello : “Vorrei essere come Silvia Toffanin” : Viva RaiPlay: Fiorello fa una confessione su Silvia Toffanin Scommessa vinta, per il momento, per Fiorello e Viva RaiPlay! in onda su Rai1 e in streaming. il primo appuntamento, andato in onda lunedì 4 novembre, ha fatto registrare 6.532.000 telespettatori e il 25,1% di share. Seppur per un quarto d’ora di durata della trasmissione, lo showman siciliano è stato il vero protagonista della serata. Tanta musica, sprazzi di satira e incursione ...

Viva RaiPlay : «Fiorello - tutto qua?» : Viva RaiPlay, Fiorello «Fiorello: tutto qua?». Lo showman se l’è detto da solo, puntando sull’autoironia. Quasi a voler mettere le mani avanti, ma col sorriso. E, in effetti, la prima puntata di Viva RaiPlay ha dato un po’ l’impressione di un’incompiuta. Scintillante, in grande stile e di richiamo, per carità. Ma sempre un’incompiuta. Lo spettacolo, carico oltremodo di aspettative, si è infatti ritrovato ...

Viva RaiPlay - Fiorello fa ironia : 'Sono il Matteo Renzi della Rai' : La politica resta uno dei temi principali della comicità e della satira italiana. Non fa eccezione Rosario Fiorello che, nell'ambito, dell'appuntamento con il pre-serale che lo ha rivisto tornare in televisione non ha mancato di concedersi qualche battuta relativa all'attuale scenario politico italiano. Tra gli obiettivi della sua comicità c'è stato il leader di Italia Viva Matteo Renzi ed il Partito Democratico. Accostati Pd e Croce ...

Viva RaiPlay - il renziano Anzaldi polemizza : "Perché scelta canzone del pedofilo Glitter?" : Il giorno dopo l'esordio su Rai1, con abbuffata di ospiti e ottimi risultati in termini di ascolto, arriva la prima polemica su Viva RaiPlay di Fiorello. A firmarla è, tanto per cambiare, Michele Anzaldi. Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, a Fanpage ha tuonato:Se la nuova trasmissione rivoluzionaria della Rai vuol dire dare fama ad un condannato per pedofilia (sei abusi su minori) come come Gary Glitter, ...

VivaRaiPlay - venti minuti di Fiorello sono pochi? Riguardatelo : Una volta qualcuno disse a Paul McCartney che le prime canzoni dei Beatles erano troppo brevi. “Basta premere di nuovo play”, rispose il Macca. È una delle regole auree del pop, la brevità. E il varietà concentrato in una pillola che abbiamo visto ieri sera su RaiUno è stato bello come quelle canzoni che ti lasciano l’acquolina in bocca, quelle che vuoi risentire subito. Un’altro ritornello sarebbe di troppo, storpierebbe ...

Fiorello e Viva RaiPlay : no - non è tutto qua : Sei milioni e mezzo di telespettatori per il "debutto" su Rai Uno del minishow che lancia la piattaforma. Un'anteprima velocissima, adrenalinica e esageratamente condensata. Ma lo streaming non è necessariamente una corsa dei cento metri

Fiorello su Viva RaiPlay! confessa : “Sento molta pressione” : Fiorello fa una confessione su Viva RaiPlay: “E’ una sfida, e sento la pressione” Uno dei programmi più attesi di quest’anno, Viva RaiPlay!, con il ritorno di Fiorello, il grande showman italiano privo di qualsivoglia concorrenza. Ieri è andata in onda la prima puntata ricca di ospiti: Calcutta, Marco Mengoni, Pippo Baudo, Gioria e ovviamente Amadeus con il quale ha un’amicizia profonda fatta di affetto e stima ...

Fiorello - Viva RaiPlay! domina gli ascolti tv del 4 novembre con 6.5 milioni di telespettatori : Torna Fiorello ed è subito boom. Il vero protagonista della serata di lunedì 4 novembre, seppur per un quarto d’ora di durata della trasmissione, è proprio lo showman che con il primo appuntamento di Viva RaiPlay! ha tenuto incollati su Rai 1 6.532.000 telespettatori pari al 25,1% di share subito dopo il Tg1. Tanta musica e qualche sprazzo di satira per Fiorello che arriva agli studi di via Asiago, storica sede di Radio Rai, accompagnato ...

Ascolti Viva RaiPlay e Soliti Ignoti : boom per Fiorello e Amadeus : Fiorello torna su Rai1 con Viva RaiPlay prima dei Soliti Ignoti e fa boom di Ascolti E’ andata in onda ieri sera, dopo il Tg1 delle 20, la prima puntata di Viva RaiPlay, il rivoluzionario show di Fiorello che per questa prima settimana andrà in onda in anteprima su Rai1 e poi dalla prossima sarà un’esclusiva della piattaforma streaming Rai Play. Per lo showman più amato d’Italia questi sono stati gli Ascolti: ben 6.532.000 ...

Viva RaiPlay - il nuovo show di Fiorello fa il boom di ascolti : 25 - 1% di share. “Volevo ritirarmi ma sono il Matteo Renzi della Rai” : Il ritorno di Fiorello viene accolto dal pubblico di Rai1 con un boom di ascolti, Viva RaiPlay ha ottenuto al debutto ben 6.532.000 telespettatori con il 25,08% di share. Numeri significativi anche in virtù della durata di appena venti minuti, per essere precisi dalle 20.38 alle 20.58. “Avevo detto che mi sarei ritirato dalla tv e, invece, eccomi qua. sono il Matteo Renzi della Rai“, scherza in apertura lo showman siciliano. Fiorello ...

Marco Mengoni e Calcutta da Fiorello cantano Lucio Dalla : video Anna E Marco da Viva RaiPlay : Fiorello torna in TV con Viva RaiPlay, il nuovo show al via lunedì 4 novembre su Rai 1 e Rai Play. Una striscia quotidiana di 15 minuti è forse troppo ridotta per festeggiare l'atteso ritorno del mattatore in TV e quel che ne emerge è uno show dal grande potenziale che scorre via in modo eccessivamente veloce. "Non ne potevo più della pubblicità, meno male che cominciamo", così Fiorello lancia Viva RaiPlay in collegamento al TG1. Musica ...