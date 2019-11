Viola Davis | Da piccola ho sofferto la fame La bimba che ero è qui con me | ho

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019)ha un’unica foto di sé da. I suoi genitori non avevano una macchina fotografica e spesso neanche cibo da offrirle. L’attrice premio Oscar è nata in una baracca in South Carolina, ha lottato contro lainsieme ai suoi cinque fratelli. Ora una carriera di successo le ha permesso di riscattare un’infanzia difficile. Lo racconta in un’intervista a Vanity Fair:“Quella bambina viene a letto con me ogni sera e si sveglia con me ogni mattina. Fino ai miei quarant’anni ho fatto di tutto per curarne le ferite. Oggi sento che è molto contenta della donna che è diventata. La vedo aprire la porta del frigorifero e prendersi quello che vuole da mangiare insieme a me, infilarsi con me nella vasca a idromassaggio, viaggiare in tutti i luoghi in cui sognava di andare. Penso di averla resa orgogliosa, ho ...

