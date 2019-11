Vieni da me | Natalia Titova spiazza la Balivo | “Ho un problema”

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 6 novembre 2019)fa una confessionente ada me: “Ho un problema al ginocchio” Ospite della puntata di oggi dida me è stata la ballerinache ha parlato della sua vita, della carriera in Italia, dell’amore e dei suoi nuovi impegni. Protagonista de “La Cassettiera”, infatti,ha fatto una dichiarazione sul suo passato che hato Caterina. Laha parlato di un problema al ginocchio che si porta da quando era bambina. Un problema serio che “non guarisce ma che può solo peggiorare”, come ha dichiarato la ballerina. Nonostante questo, però, i suoi genitori le hanno fatto fare tutti gli sport che desiderava per non farle mancare niente e per non renderla infelice. La padrona di casa del programma pomeridiano di Rai1 si è emozionata, è rimastata e ha voluto sapere come ha fatto ...

