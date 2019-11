Vieni da Me | la moglie di Kledi Kadiu spiazza tutti | “La mattina fa degli strani rumori”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Il ballerino albanese ex vincitore di Amiciè stato ospite dida Me con laCharlotte Lazzari e durante l’intervista è stato protagonista di una rivelazione imbarazzante. La coppia stava rispondendo alle domande al buio e una di queste era: “Cosa non sopporti del partner?”. Al che, Charlotte hato: “Laquando si sveglia farumori che mi infastidiscono… Rumori con la bocca”. Subitoè intervenuto per chiarire: “Per fortuna con la bocca, meglio specificare, perché sennò detta così potevano pensare male…”. E sia Caterina Balivo che il pubblico in studio sono scoppiati a ridere. L'articoloda Me, ladi: “Lafarumori” proviene da Il Fatto Quotidiano.

