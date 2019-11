Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 19:05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E L’A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 18:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA CASILINA E APPIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA FLAMINIA L’INCIDENTE A LABARO E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 17:35 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA FLAMINIA L’INCIDENTE A LABARO E’ STATO RIMOSSO, PERMANGONO LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 17:05 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA Roma CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA TRA LA Roma-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA DA Roma RALLENTAMENTI SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FIANO RomaNO E A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA PER UN INCIDENTE TRA PONTINA E ARDEATINA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO RALLENTAMENTI SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FIANO RomaNO E A24 Roma TERAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 12:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULL’A1 Roma NAPOLI TRA FIANO RomaNO E A24 Roma TERAMO NELLE DUE DIREZIONI ANCORA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA A CAUSA DI UN INCIDENTE VERSO LA SALARIA SULLA NUOVA CIRCONVALLazioNE INTERNA SULLA CASILINA CI SONO CODE A TRATTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 11:20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO ATTENZIONE AD UN AUTO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI PORTUENSE VERSO FIUMICINO ANCORA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE. CI SONO LAVORI SULLA VIA DEL MARE CHE CREANO CODE NEI DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI; RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. ANCORA TRAFFICATO INVECE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DAL RACCORDO A FIORENTINI IN ENTRATA. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 09.35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, NELLO SPECIFICO IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E COLOMBO; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E AURELIA, PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA Roma-FIUMICINO E COLOMBO, E TRA CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 E TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA CASILINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASSIA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO CONGESTIONATO DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMKENTANA E A24 E TRA CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE PER INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E PISANA, INFINE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 6 NOVEMBRE 2019 ORE 08.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER LAVORI TRA GUIDONIA MONTECELIO E L’A24 Roma TERAMO VERSO NAPOLI A Roma SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, POI CODE A TRATTI TRA CASAL DEL MARMO E OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...