Verso presidenziali Usa | Trump perde la Virginia Ma il Kentucky brucia di più

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) Election Day 2019 amaro per Donald, mentre la sua difesa sulla richiesta di impeachment comincia a scricchiolare e dal 13 novembre gli americani potranno vedere in tv le deposizioni dei testimoni al Congresso. Tempi duri per il capo della Casa Bianca. Presentato dal vice presidente, Mike Pence, come un "referendum su", il primo test dopo l'avvio della procedura per la messa in stato d'accusa, ad un anno dalledel 2020, ha visto il trionfo dei democratici inper la prima volta da un quarto di secolo: il partito dell'Asinello controlla entrambe le Camere del Parlamento, strappate ai repubblicani, e il governo dello Stato, con Ralph Northam al timone dal gennaio del 2018. In, uno degli stati piu' repubblicani d'America, non e' stata ancora ufficializzata l'elezione a governatore del democratico Andy Bershear, tutt'altro che scontata visto lo 0,4% ...

