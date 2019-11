Veronica Satti ' Rabbia per rottura con mio padre Bobby Solo | oggi ' | Vieni da me

Veronica Satti - figlia di Bobby Solo : "Ho lottato per il mio lieto fine. Ora siamo tutti uniti - sereni" : Veronica Satti, ospite di 'Vieni da me' su Rai1, ha raccontato, a distanza di settimane, come ha vissuto l'infanzia con papà Bobby Solo:prosegui la letturaVeronica Satti, figlia di Bobby Solo: "Ho lottato per il mio lieto fine. Ora siamo tutti uniti, sereni" pubblicato su Gossipblog.it 06 novembre 2019 15:37.

Veronica Satti - dedica alla mamma/ "Coraggiosa - mai trattata da malata anche quando…" : Veronica Satti e la dedica social alla mamma nel giorno del suo compleanno: i ricordi racchiusi in una tenera foto e le parole d'amore.

Veronica Satti senza filtri : "Taylor Mega e le ragazze? Queste qui non se la sono mai vista" : La figlia di Bobby Solo, dichiaratamente bisessuale, mette in dubbio la veridicità del triangolo amoroso Taylor Mega -...

Veronica Satti su Taylor - Giorgia ed Erica dalla D'Urso : 'Una baracconata' : La puntata di ieri, domenica 29 settembre, di Live-Non è la D'Urso è stata davvero scoppiettante, sia per quanto riguarda gli ospiti in studio, sia per alcuni rumors di cui si è parlato, come l'amore sbocciato tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo. Le due si sono presentate in studio mano nella mano confermando la loro relazione. Dopodiché, la padrona di casa ha dato la possibilità a Taylor di entrare nell'ascensore del programma, per avere un ...

Quanti figli ha Bobby Solo : cinque - dopo Veronica Satti è arrivato Ryan nel 2013 : La puntata dell'11 settembre 2019 di "Techetechetè" è stata dedicata tutta al grande Bobby Solo. Un grande carosello di canzoni che hanno fatto la storia della nostra Italia ha risvegliato la curiosità per la vita privata del cantante che è stata davvero molto intensa. cinque sono i figli nati da tre relazioni diverse, l'ultimo nel 2013, Ryan.Continua a leggere

Veronica Satti : “Sono caduta nuovamente nel baratro - non si finisce mai di essere autolesionisti” : Veronica Satti, figlia di Bobby Solo che ha recuperato di recente il rapporto con il padre famoso, ha raccontato in un post di essere reduce da un periodo difficile. Già in passato la giovane aveva fatto sapere di essere stata costretta a fare i conti con un disturbo della sfera psicologica, l’autolesionismo. \\Rimettere insieme i pezzi della sua vita, purtroppo, non l’avrebbe aiutata a chiudere definitivamente con le vicende passate, al punto ...

Veronica Satti e la fidanzata Valentina si sono lasciate : E’ finita la storia d’amore tra Veronica Satti e la fidanzata Valentina. Veronica figlia di Bobbi Solo, ha partecipato alla quindicesima edizione del Grande Fratello che, oltre a regalarle notorietà, l’ha finalmente riavvicinata al padre. Sentimentalmente Veronica, che recentemente è rientrata nella casa durante la puntata finale proprio assieme a papà, era legata alla fidanzata Valentina, ma la relazione sembra essere naufragata. Le due avevano ...