Usa | Trump perde Virginia e Kentucky Il Mississippi resta ai repubblicani

Usa - la prima prova per Trump I dem si riprendono la Virginia : Trionfo dei democratici in Virginia all'Election Day 2019. Per la prima volta da un quarto di secolo, il partito dell'Asinello in Virginia controlla entrambe le Camere del parlamento, strappate ai repubblicani, e il governo dello Stato con il dem Ralph Northam al timone dal gennaio del 2018. Segui su affaritaliani.it

Usa - primo test per Trump : i democratici si riprendono Virginia e Kentucky : All’indomani dell’avvio della procedura di impeachment per il presidente Usa, Virginia a Kentucky tornano ai democratici mentre in Mississipi vincono i repubblicani

GUERRA Usa-CINA/ Dazi e clima - così Trump regala l'Italia a Macron : Grandi manovre a Shangai. D'accordo con la Germania, Macron tratta per l'Europa condizioni di favore con la Cina di Xi Jinping. Contro Trump

Impeachment - le deposizioni al Congresso dell’ambasciatore Usa alla Ue e dell’inviato in Ucraina minano la difesa di Trump : L’indagine di Impeachment sul presidente Donald Trump riserva un nuovo colpo di scena. L’ambasciatore Usa alla Ue Gordon Sondland ha deciso di cambiare la sua precedente testimonianza affermando di credere che gli aiuti militari americani all’Ucraina contro Mosca sarebbero stati “probabilmente” congelati se Kiev non avesse annunciato pubblicamente l’avvio di indagini contro i Biden. Una retromarcia, che mina la linea difensiva ...

Accordo sul clima - Trump formalizza il ritiro degli Usa : Occorrerà un anno per il definitivo disimpegno degli Stati Uniti. Macron a Shanghai: ora decisiva la collaborazione tra Cina e Unione europea.

Usa 2020 - ecco gli Usa di The Donald : «Trump vince di nuovo - perché non dovrebbe?» : 3 novembre 2020: un anno esatto all'ennesimo appuntamento con la Storia. Quella che Donald Trump, oramai mille giorni fa, ha stravolto, cambiandola per sempre e cambiando il volto di un Paese che...

Huawei-Usa - il divieto di Trump potrebbe cadere «molto presto» : Il segretario al commercio Usa, Wilbur Ross, per la prima volta apre in maniera netta alla possibilità di un vicino accordo che permetterebbe alle aziende americane di collaborare con Huawei

Usa - il muro di Trump al confine con il Messico? “Già pieno di buchi”. Lo dice un documento riservato dell’Agenzia federale : I muri non servono, si dice. Tra Stati Uniti e Messico la circostanza è letterale: il nuovo muro voluto dal presidente americano Donald Trump è tutt’altro che impenetrabile e negli ultimi mesi è stato attraversato negli ultimi mesi da trafficanti di droga o semplici famiglie all’inseguimento dell’american dream. A denunciare la ripetuta apertura di varchi lungo il muro che dalla California arriva al Texas, diventato uno dei ...

Usa 2020 - viaggio nell?America di Trump a un anno dalle elezioni : WEBSTER, NEW HAMPSHIRE - L?America a un anno esatto dal voto. Un?America lontana dalle sue metropoli più grandi e meno rappresentative. Quella del New Hampshire, uno Stato di tante...

IMPEACHMENT TRUMP - CAMERA APPROVA PROCEDURE/ Negoziati Usa-Cina - quali effetti? : IMPEACHMENT TRUMP, via libera della CAMERA alla seconda inchiesta ufficiale. quali saranno gli effetti sui mercati e sui Negoziati tra Usa e Cina?

Primo sì del congresso Usa alla procedura di Impeachment per Trump : NEW YORK (STATI UNITI) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato il Primo si' alla risoluzione per l'Impeachment ai danni di Trump

Impeachment Trump - al via inchiesta ufficiale/ Presidente Usa 'caccia alle streghe!' : Impeachment Trump, via libera della Camera alla seconda inchiesta ufficiale. Il tycoon: 'caccia alle streghe!', Casa Bianca 'una vergogna'.

Camera Usa avvia procedura impeachment - ira Trump. Pelosi : “In gioco la democrazia” : La Camera del Congresso americano ha fatto il suo primo passo concreto nella procedura di impeachment contro il presidente, Donald Trump, per il caso Ucrainagate. Oltre venti anni dopo l'ultimo voto per aprire la procedura contro Bill Clinton, la Camera, a maggioranza democratica, ha approvato una risoluzione che fornisce un quadro formale per le indagini, con 232 voti favorevoli e 196 voti. I parlamentari sono stati compatti e si sono attenuti ...

