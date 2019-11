Usa | primo test per Trump |  i democratici si riprendono Virginia e Kentucky

Primo sì del congresso Usa alla procedura di Impeachment per Trump : NEW YORK (STATI UNITI) - La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato il Primo si' alla risoluzione per l'Impeachment ai danni di Trump

MotoGp - tutta l’umiltà di Johann Zarco : “il primo giorno a Phillip Island mi sono scUsato con Puig” : Il pilota francese ha commentato la sua prima gara con la Honda, rivelando anche un curioso retroscena che coinvolge Alberto Puig La prima gara di Johann Zarco in sella alla Honda LCR non è stata affatto negativa, il francese ha chiuso tredicesimo il Gran Premio di Phillip Island, con un gap di 26 secondi da Marc Marquez. AFP/LaPresse L’ex KTM però non è stato il peggior pilota della Casa giapponese, considerando l’ultimo posto ...

Morte del piccolo Mehmed - il padre accUsato anche di «tortura» : primo caso in Italia : Il reato finora non era mai stato contestato nell’ambito domestico di violenze in famiglia. Quella notte Aljica Hrustic, sotto l’effetto della droga, avrebbe ustionato il bambino di 2 anni con una fiamma sotto le piante dei piedi

Decreto Fisco - obbligo Pos : nella bozza finale primo intervento sulle commissioni. Esercenti potranno Usare il 30% in credito d’imposta : Un credito d’imposta del 30% delle commissioni sulle transazioni con carte e bancomat che sarà riconosciuto alle piccole attività con ricavi e compensi entro i 400mila euro annui. Dopo le polemiche dei commercianti per l’introduzione delle sanzioni per chi non utilizza il Pos e la richiesta di abbassare le commissioni sui pagamenti elettronici, arriva il primo intervento del governo: è contenuto nell’articolo 22 della bozza ...

Marsch - storia di un tecnico sempre sottovalutato. È il primo Usa in Champions : Stasera il Napoli di Ancelotti affronterà, in Austria, il Salisburgo guidato da Jesse Marsch, primo tecnico Usa a guidare una squadra in Champions. Marsch è subentrato a Marco Rose, oggi allenatore del Borussia Borussia Mönchengladbach. Ha debuttato in grande stile, con una vittoria per 6-2 sul Genk, ma è stata la sconfitta contro il Liverpool a dargli maggiore visibilità, scrive Il Giornale. Ad Anfield la squadra guidata da Marsch è riuscita a ...

Sergio Volpini del primo Grande Fratello : ‘Per togliermi di dosso l’OttUsangolo sono andato all’estero - ma non è servito’ : “Le ho provate tutte per farmi dimenticare come Ottusangolo”. Sergio Volpini, concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello, spiega come abbia cercato negli anni di togliersi di dosso l’etichetta che la Gialappa’s Band ai tempi gli diede. Ma è stato tutto vano. Grande Fratello 2019 la finale, ma che fine hanno fatto gli ex concorrenti? Cristina Plevani, ...

Borse asiatiche in rialzo dopo il primo accordo sui dazi Usa-Cina : I mercati finanziari si lasciano alle spalle una settimana all’insegna della propensione al rischio caratterizzata da

Gli Usa firmano un primo accordo con la Cina - ma crescono le preoccupazioni su Huawei e 5G : Arriva il primo accordo tra USA e Cina, ma Huawei non figura e anzi crescono le preoccupazioni verso il produttore per quanto riguarda la rete 5G. L'articolo Gli USA firmano un primo accordo con la Cina, ma crescono le preoccupazioni su Huawei e 5G proviene da TuttoAndroid.

Trump annuncia : primo accordo Usa-Cina sui dazi : Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un primo importante accordo che potrebbe portare a una tregua nella guerra commerciale in atto tra i due paesi. Ad annunciarlo è stato Donald Trump. "Abbiamo centrato una sostanziale fase uno dell'accordo" ha dichiarato il capo della Casa Bianca, annunciando un possibile buon esito definitivo delle trattative.Continua a leggere

Usa - Montgomery elegge il primo sindaco afroamericano : Steven Reed guiderà la città di Rosa Parks : Nella patria dell’attivista Rosa Parks è stato eletto il primo sindaco afroamericano. La città di Montgomery, prima capitale della Confederazione degli Stati Uniti fondata sullo schiavismo nell’Ottocento, ha eletto come suo primo cittadino Steven Reed, 45 anni, già giudice della Contea: con il 67% dei voti ha battuto al ballottaggio lo sfidante David Woods, proprietario di una tv locale. Proprio nella capitale dell’Alabama, ...

RagUsa - primo seminario della fotografia del nudo : primo seminario della fotografia del nudo il 18 ottobre al Castello di Donnafugata di Ragusa. Venerdì 18 ottobre

Lotteria degli scontrini - cos'è e come funzionerà : «Primo premio 50mila euro». Vantaggi per chi Usa la carta : Tre premi al mese, il primo da 50mila euro: è la nuova ?Lotteria degli scontrini?, una delle misure sulle quali il governo lavora per quanto riguarda la manovra di bilancio per il...

La Lega Serie A lancia il suo primo ufficio negli Usa : La Lega di Serie A sbarca negli Stati Uniti a caccia di nuovi mercati televisivi per il calcio italiano. Lo ha detto l’amministratore deLegato della stessa Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio anch’io sport. «Sarà il primo ufficio estero del nostro calcio», ha spiegato. «Gli Usa saranno nei prossimi anni il teatro del […] L'articolo La Lega Serie A lancia il suo primo ufficio negli USA è stato realizzato da Calcio e ...

LIVE Italia-Usa 1-0 - Coppa del Mondo volley 2019 in DIRETTA : azzurri scatenati - vinto il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Usa 1-0. Grandissima prestazione degli azzurri! 25-19 Nelliiiii! Chiude lui col mani fuori! L’Italia ha vinto il primo set. 24-19 ACEEEEEEEEEEEEEEEE! KOOOOOY! CINQUE SET-POINT. 23-19 Laviaaaaa! Mani fuori! Speraw ammonito, continua a protestare per l’azione precedente ma il fallo in palleggio era netto! Quattro punti di vantaggio per gli azzurri che devono vincere questo ...