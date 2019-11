Upas | trama del 7 novembre | Niko crede che la moglie di Aldo non sia sincera

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Torna l'appuntamento dedicato alle novità di Un posto al sole, la soap opera partenopea ambientata sullo splendido scenario del Vesuvio. Ladella puntata di, in onda giovedì 7su Rai 3 dopo la rubrica 'That's Amore', rivelano chePoggi comincerà ad indagare sulladiLeone, Delia, tanto da sospettare che non abbia detto la verità. Bice, invece, correrà in soccorso di Guido e Mariella alle prese con il piccolo Lollo. Un posto al sole, puntata 7indaga su Delia Le conseguenze dell'arresto di Diego continueranno ad essere al centro delle vicende ambientate al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardante la puntata 5369 in onda giovedì 7su Rai 3, annunciano nuovi imperdibili colpi di scena. Nel dettaglio, i sospetti sul padre di Maurizio cadranno nel vuoto mentre(Luca Turco) comincerà a sospettare ...

