Fonte : lastampa

(Di giovedì 7 novembre 2019) «Quota non più strategica», l’istituto punta a incassare oltre 800 milioni. Dopo vent’anni cambiano gli equilibri, l’ad Nagel positivo sull’operazione

Ac2s1 : Unicredit mette in vendita l’8,4% di Mediobanca. Addio alla storica alleanza - AdalucDe : RT @LaStampa: Unicredit mette in vendita l’8,4% di Mediobanca. Addio alla storica alleanza - LaStampa : Unicredit mette in vendita l’8,4% di Mediobanca. Addio alla storica alleanza -