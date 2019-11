Una Vita Anticipazioni 7 novembre 2019 | Un testimone inchioda Padre Telmo

Una Vita - spoiler : Telmo e Lucia si riavvicinano scatenando la furia di Samuel : Continuano ad essere in numerosi coloro che seguono le vicende della soap opera Una Vita. Nelle puntate che debutteranno sul piccolo schermo italiano prossimamente, la distruzione del quartiere Hoyo in cui vive Tano, il figlio adottivo di Felipe e Celia, farà riavvicinare due personaggi. Si tratta di Telmo Martinez (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che faranno del loro meglio per prendersi cura di tutti gli abitanti che si sono ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 11-17 Novembre 2019 : Arriva El Adonis - il Marito di Carmen! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 Novembre 2019: El Adonis minaccia Carmen. Gutierrez pronto a rivelare la verità a Telmo… Anticipazioni Una Vita: El Adonis Arriva ad Acacias e minaccia Carmen! Gutierrez viene assassinato e non riesce a raccontare la verità su quanto accaduto in monastero a Telmo! Lucia è sempre più manipolata da Samuel che le fa un bellissimo regalo. Rosina e Susana partecipano ad una ...

Una Vita : Telmo trascorre una notte con un’altra donna? La proposta : Anticipazione Una Vita: Telmo riceve una proposta scandalosa da Alicia Le anticipazioni di Una Vita vedono Telmo ricevere una proposta davvero indecente da parte di una donna. Stiamo parlando di Alicia, la ragazza che giunge ad Acacias per sostenere l’accusa di Samuel. Quest’ultimo, ricordiamo, denuncia il prete di aver abusato di Lucia. La nuova arrivata, […] L'articolo Una Vita: Telmo trascorre una notte con un’altra ...

Una Vita anticipazioni 7 e 8 novembre : Lucia parla con Alicia e cambia idea su Telmo : I prossimi due appuntamenti di Una Vita saranno incentrati sulla terribile condanna che pesa sul capo di Padre Telmo. Il sacerdote è stato accusato di aver rapito e abusato della povera Lucia, pertanto rischia la scomunica. Invece di allontanarsi dal paese, però, il protagonista di questa incresciosa vicenda deciderà di rimanere e continuare a lottare per la sua verità. Samuel, dal canto suo, giocherà d'attacco e riuscirà ad organizzare un ...

Una Vita - anticipazioni : TELMO e LUCIA di nuovo vicini - ecco perché : A Una Vita, un’epidemia di influenza che si verificherà nelle prossime settimane nel quartiere dell’Hoyo riavvicinerà nuovamente Padre TELMO Martinez (Dani Tatay) e LUCIA Alvarado (Alba Gutierrez). Come facilmente prevedibile, questo ritorno di fiamma preoccuperà tantissimo il cattivissimo Samuel Alday (Juan Gareda), il quale cercherà di porre rimedio alla scomoda situazione prima che sia troppo tardi… Una Vita, news: TELMO ...

Una Vita Anticipazioni 6 novembre 2019 : Samuel ha un nuovo diabolico piano e Lucia... : Samuel convince Lucia che ciò che Telmo le ha confessato non è la verità. Il sacerdote intanto affronta il tribunale ecclesiastico.

Spoiler Una Vita al 15 novembre : Padre Telmo stringe un patto con Espineira : I sospetti riguardanti i presunti abusi ai danni di Lucia rappresenteranno il punto di partenza delle puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da domenica 10 a venerdì 15 novembre (la puntata del sabato verrà cancellata a causa dell'esordio di Amici, previsto proprio per il 16 novembre). Padre Telmo dovrà affrontare la sentenza del Tribunale Ecclesiastico che lo condannerà, obbligandolo alla partenza per l'Africa. Ma un patto stretto con il ...

Anticipazioni Una Vita al 15 novembre : il figlio di Carmen arriva a Calle Acacias : Stando a quanto riportano le Anticipazioni delle prossime puntate italiane della soap opera Una Vita, negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 10 al 15 novembre Padre Telmo verrà condannato dal tribunale ecclesiale, giungerà in Calle Acacias il figlio della domestica Carmen, Raul, e Pena valuterà di lasciare la città per un anno intero. Padre Telmo condannato dal tribunale ecclesiastico Gli spoiler della soap spagnola ci anticipano che ...

Una Vita - anticipazioni puntata di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 : anticipazioni puntata 871 di Una VITA di mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019: Samuel riesce a sciogliere tutti i dubbi che avverte Lucia nei suoi confronti… Il priore Espineira ordina a Telmo di rinunciare alla sua parrocchia e di non tornare mai più… Don Telmo adotta la linea dura decide di difendere il suo onore non lasciando la parrocchia. A quel punto il priore chiede a Lucia di testimoniare contro Telmo nel processo… Una ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Alice Villanueva ricatta padre Telo : "sesso in cambio della verità!" : Dopo il voltafaccia dell'Alday, Alice Villanueva va da Telmo con un patto che ha il sapore di un ricatto: racconterà la verità a Lucia, ma solo se il prete accetterà di andare a letto con lei!

Una Vita - spoiler al 17 novembre : Carmen proibisce alla Dicenta di prendersi cura di Raul : Imperdibili colpi di scena accadranno a metà mese ad Una Vita. Gli spoiler delle puntate in onda dal 10 al 17 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Carmen Sanjurjo ritroverà il figlio Raul ad Acacias 38. In questo frangente, il giovane Andrade dimostrerà di non andare per niente d'accordo con la madre, tanto da avvicinarsi ad Ursula Dicenta, scatenando la sua rabbia. Una Vita, puntate 10-17 novembre: Carmen ritrova il figlio ...