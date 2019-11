Una mostra dedicata a Red Ronnie | le mie foto alla Fiera di Arte Contemporanea a Forlì

Renzi : “Rocchi ha dimostrato a tutti di essere Una grandissima persona” : Anche l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi interviene, su Twitter, per elogiare l’operato dell’arbitro Rocchi in occasione di Roma-Napoli. Quando si è reso conto che i cori discriminatori in direzione di Napoli e dei napoletani non cessavano nemmeno dopo i ripetuti annunci degli altoparlanti dell’Olimpico, il direttore di gara ha interrotto la partita per un minuto. Rocchi ha minacciato di sospendere la gara se i ...

Kim Kardashian ha la casa invasa dalle tarantole : ne cattura Una e la mostra sui social : Neanche i vip sono immuni dalle disavventure domestiche. Ne sa qualcosa Kim Kardashian che sta facendo i conti con le tarantole, dei ragni velenosi potenzialmente letali, che hanno invaso la sua casa. L’influencer ha documentato la cosa su Instagram, mostrando schifata una grande tarantola che è riuscita a catturare e rinchiudere in una scatola: “Ecco, questo è successo oggi“, ha commentato Kim – che non ha mai nascosto ...

Bernardeschi : ‘Contro il Genoa abbiamo dimostrato Una cattiveria incredibile’ : La Juventus, ieri all'Aliianz Stadium, ha vinto di misura per 2-1 il match contro il Genoa. A raccontare la sofferta vittoria è stato Federico Bernardeschi nell'intervista rilasciata ai microfoni di JTV. L’ex viola ha sottolineato che i tre punti conquistati contro la squadra di Thiago Motta, in extremis, sono importanti per il campionato. La squadra, pur in difficoltà, è riuscita ugualmente a fare risultato, grazie a quella sana cattiveria ...

Bologna. Diritti infanzia e adolescenza : da lunedì Una mostra in Salaborsa : Dal 28 ottobre i Diritti dei bambini e degli adolescenti trovano casa nella Piazza coperta di Salaborsa, dove fino al

L'elettricità a Roma - 1110 anni di luce : Una mostra racconta la storia : Prendera' il via domani ai Musei Capitolini "1909-2019, 110 anni di luce. Acea e Roma. Passione e Innovazione", una mostra che racconta la storia

La strada di casa 2 - ultimo episodio : Martino mostra Una foto per far scagionare la madre : La strada di casa 2 giungerà all'ultima puntata il 29 ottobre. La famiglia Morra finalmente arriverà alla scoperta della verità e c'è molta attesa tra i telespettatori per conoscere il finale della fiction di Rai 1. Le intricate vicende del giallo si concluderanno in un modo del tutto inaspettato e si scoprirà l'identità dell'assassino di Mauro. Fausto Morra sarà spiazzato dalla verità che gli farà rivalutare tutta la sua esistenza. La puntata ...

A Year of Rain si mostra in un nuovo trailer dedicato ad Una terza fazione giocabile : Daedalic Entertainment ha da poco pubblicato il primo trailer relativo al suo strategico co-op A Year of Rain. Il video è solo il primo di una serie in cui il Narrative Designer Benjamin Kuhn e l'Art Director Michael Teske parlano della libertà d'azione che il genere fantasy consente loro e il modo in cui la cooperazione tra i due giocatori possono plasmare la storia del gioco.Il video mostra inoltre per la prima volta la una terza fazione ...

'Together we can stop the virus' - Una mostra racconta l'Hiv : Milano, 22 ott. (Adnkronos Salute) - "Together we can stop the virus", questo il nome della nuova campagna di sensibilizzazione sull’Hiv di Gilead Sciences, sviluppata in collaborazione con il collettivo Bepart, 10 associazioni di pazienti e il patrocinio di Icar (Italian Conference on Aods and Anti

Vivere oggi con l’HIV spiegato attraverso Una mostra in Realtà Aumentata a Milano : Un volto scomposto, deforme che riprende i suoi lineamenti e ritrova il suo equilibrio con il passare del tempo a rappresentare l’effetto di una diagnosi di positività all’HIV e quello che avviene dopo; una donna che perde i suoi colori e poi li ritrova insieme all’energia e alla voglia di Vivere per descrivere l’effetto di una terapia che funziona; degli occhi che ti guardano, ti inseguono, ti giudicano spazzati via da una luce accecante che ...

Cyberpunk 2077 : Una nuova splendida fan art ci mostra Geralt di The Witcher nel mondo di Night City : Da quando è stato presentato per la prima volta, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red ha catturato l'immaginazione dei fan grazie al suo mondo straordinario e alla sua tecnologia futuristica. Naturalmente, dato l'amore che i fan hanno per l'altra famosa serie dello studio, The Witcher, i giocatori ci hanno offerto alcune impressionanti creazioni che uniscono i due mondi, tra cui questa straordinaria fan art che reimmagina Geralt a Night ...

Sabrina Ferilli incanta a Tu si Que Vales - l’attrice romana per la sua prima da giudice si mostra con vestito con Una scollatura da capogiro : Una Sabrina Ferilli in grande forma quella che si è vista nella prima serata tv di ieri al programma Tu si que Vales. l’attrice molto famosa romana sarà per tutta la nuova stagione, il nuovo giudice popolare prendendo il posto di Iva Zanicchi e di Mara Venier. La Ferilli è stata accolta dal pubblico dello show, andato in onda nella serata di ieri su canale 5, da un lunghissimo applauso. l’attrice si è presentata con un vestito ...

Affidi - giudici minorili : “Indagine interna del TribUnale dimostra che non esiste un ‘sistema emiliano’ - ma speculazioni in malafede” : Sugli Affidi “non esiste un sistema emiliano”. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia difende l’operato dei colleghi del Tribunale dei minori di Bologna, finiti al centro delle polemiche legate all’inchiesta Angeli e Demoni in quanto competenti a decidere sulle richieste di allontanamento avanzate dai servizi sociali di Bibbiano. Il parere dell’Aimmf si basa sui risultati di un controllo interno effettuato dallo ...

Affidi - giudici minorili : “Indagine interna del TribUnale dimostra che non esiste un ‘sistema emiliano’. Ma speculazioni in malafede” : Sugli Affidi “non esiste un sistema emiliano”. L’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia difende l’operato dei colleghi del Tribunale dei minori di Bologna, finiti al centro delle polemiche legate all’inchiesta Angeli e Demoni in quanto competenti a decidere sulle richieste di allontanamento avanzate dai servizi sociali di Bibbiano. Il parere dell’Aimmf si basa sui risultati di un controllo interno effettuato dallo ...

Modern Love è Una serie tv che commuove mostrando tutte le fragilità : https://www.youtube.com/watch?v=650Mt63HIBU Da circa 15 anni i lettori più appassionati del New York Times hanno un appuntamento fisso: ogni settimana, infatti, esce Modern Love, un rubrica (una column, come si dice in inglese) che racconta storie originali, appassionanti, spesso bizzarre ma sempre vere di coppie che si sono innamorate o lasciate. Nel tempo la rubrica è diventata anche un podcast e ora anche una serie tv dallo stesso titolo: ...