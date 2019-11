Ultra della Lazio accoltellano un tifoso del Celtic a Roma

Gli Ultras della Curva B annunciano lo sciopero. Non andranno più allo stadio : Tra circa due ore si giocherà Napoli-Salisburgo. allo stadio San Paolo sta circolando un volantino firmato dai gruppi di tifosi della Curva B. Gli ultras si lamentano del fatto che a causa del regolamento d’uso dello stadio viene vietato loro di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre (cosa per cui sono state già comminate multe e daspo). E annunciano che, a causa di tutto ciò, sono costretti a ritirarsi dal tifo. Non è ...

L’Ultradestra tedesca vola e raddoppia voti in Turingia - crolla la Cdu della Merkel : E' un nuovo tsunami politico, e viene dal cuore di quella che un tempo fu la Ddr, la Turingia: ancora un trionfo per l'ultradestra dell'Afd che raddoppia i propri risultati conquistando la posizione di seconda forza politica, un nuovo crollo della Cdu di Angela Merkel, che perde almeno 11 punti rispetto a cinque anni fa, e la sinistra cosiddetta radicale, la Linke, che arriva prima, con un 30% che supera anche le piu' rosee aspettative, ma che ...

Piazza San Carlo - il legale della banda dello spray : “Indagate sugli Ultras della Juve” : La morte di Erika Pioletti e di Marisa Amato e il ferimento di più di 1600 persone, la notte del 3 giugno 2017 a Torino, in Piazza San Carlo, furono dovuti ad una serie di concause. A determinare la tragedia non fu solo lo spray al peperoncino di Budino e della sua banda. È la teoria di Basilio Foti, avvocato difensore di Budino, appunto, al secolo Sahib Bouimadaghen, e di Aymene Es Sabihi. Ovvero di due dei quattro giovani magrebini condannati ...

Tifo - nuova sigla ultrà della Juve : ecco i neofascisti "nemici del calcio moderno" : A sponsorizzarli sui social i Viking, il gruppo più duro e violento della curva Scirea finito nelle inchieste della Procura di Torino sui ricatti alla Juventus per i biglietti, sulle infiltrazioni neonaziste e, l'anno scorso, nell'indagine sulla 'ndrangheta che faceva affari...

Stampa : Daspo all’Ultras della Juve che difendeva Napoli : È il primo caso di notifica all’estero, tramite polizia straniera, di una diffida sportiva emessa dalle autorità italiane, quello relativo al Daspo per Davide Nouaimia. Il leader degli ultras Juventini True Boys, emigrato in Germania, aveva lanciato una sfida con un video su Facebook ai tifosi del primo anello «non minacciate più le persone. Se avete le palle, venite direttamente. Non dovete minacciare i miei soci o il direttivo. Venite ...

Internet Ultraveloce arriva nei piccoli comuni della Carnia : Navigare sul web in un piccolo comune della Carnia sara' come connettersi da una grande città: e' stata aperta ad Ampezzo. Internet ultraveloce

La figlia di Fabrizio Piscitelli - ultrà della Lazio ucciso : "Nei giorni dopo la sua morte ho avuto paura" : “Ci eravamo scambiati dei messaggi poco prima che l’uccidessero, nessuno di noi pensava a qualcosa del genere. Ma nei giorni dopo la sua morte ho avuto paura”.Sono queste le parole di Ginevra, figlia di Fabrizio, ultrà della Lazio ucciso a Roma lo scorso agosto in circostanze ancora da chiarire e più noto con il soprannome di Diabolik. La ragazza è stata intervistata a Non è l’Arena su La7, ...

Cagliari - scontri tra Ultras polacchi e sardi : 6 arresti. Il video della guerriglia : Sono sei i tifosi polacchi arrestati per il raid vandalico e gli scontri avvenuti ieri notte in pieno centro storico a Cagliari dopo la partita amichevole Cagliari-Pogo Szczecin, squadra che milita nella prima divisione polacca. La Polizia ha anche denunciato tre supporter rossoblù. Al termine del match finito 3-1 a favore dei padroni di casa, una trentina di tifosi polacchi ha raggiunto il quartiere della Marina, devastando l’esterno di alcuni ...

Gli Ultras della Lazio sfidano Lotito che vuole daspare i saluti fascisti : Le telecamere dell’Olimpico hanno già individuato i tifosi laziali responsabili dei saluti fascisti durante Lazio-Rennes. La Uefa aveva già aperto un fascicolo sulla questione, stabilendo la discussione per il 17 ottobre. La Lazio, però, ha collaborato immediatamente, per evitare di essere penalizzata oltremodo per la stupidità di pochi. Il club biancoceleste si è dichiarato pronto a costituirsi parte civile e intanto allontanerà subito i ...

Precipita Ultraleggero in Valtellina : uno dei due occupanti è rimasto incastrato nei cavi della seggiovia : I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, con i colleghi di Tirano, sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per soccorrere l’equipaggio (un uomo di 62 anni e uno di 55) di un ultraleggero Precipitato nei boschi di Prato Valentino, località del territorio comunale di Teglio (Sondrio). Uno degli occupanti è rimasto ferito ed è stato portato all’ospedale di Sondalo, l’altro illeso. I pompieri hanno recuperato il ...