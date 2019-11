UK | sciolto il Parlamento Campagna elettorale al via

Fonte : blogo

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Lanel Regno Unito ha ufficialmente preso il via. Questa mattina è statoile il premier Boris Johnson si è recato a Buckingham Palace per la comunicazione ufficiale alla Regina Elisabetta II, passaggio necessario per aprire ladi 5 settimane che culminerà con le elezioni generali del 12 dicembre.Johnson ha già iniziato a fare promesse, assicurando ai possibili elettori di riuscire a portare a termine la Brexit: "C'è solo un modo per completare la Brexit e temo che la risposta sia chiedere ai cittadini di cambiare questo".Anche tutti gli altri partiti stanno iniziando a fare, per ora senza prendere posizioni nette contro la Brexit. Il Partito dei Verdi ha promesso di destinare almeno 100 miliardi di sterline all'anno per combattere il cambiamento climatico, mentre i Liberal Democratici puntano ...

Topking581 : RT @eccapecca: Le richieste dei manifestanti in #Iraq 1-Il governo dovrebbe dimettersi e il primo ministro Adil Abdulmehdi dovrebbe esser… - fallingonthesky : RT @FulvioCapitanio: Con un decreto legge, il parlamento sciolto e quindi senza dibattimento, il governo socialista spagnolo modifica ben 6… - polisblogit : UK, sciolto il Parlamento. Inizia la campagna elettorale -