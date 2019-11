Tutte pazze per Simone del Collegio 4 Chi è il musicista dal passato doloroso | “Mia

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La terza puntata de Il4 è stata ricca di novità, dall’ingresso in istituto di due nuovi alunni, Chiara Adamuccio e Andrea Bellantoni, e la disfatta calcistica dei ragazzi contro la squadra di un altro istituto. Chiara e Andrea sono due diciasettenni fidanzati da quasi un anno e molto affiatati fra loro. Il loro arrivo ha rappresentato una specie di trauma per il gruppo. Non a caso i due non sono stati accolti al meglio e questa cosa, nelle prossime settimane, peserà sulle sorti del gruppo. Tra gli studenti del4 del 1985, c’è anche Samuele Fazzi. Amatissimo dal pubblico televisivo, il diciassettenne arriva da Massa Carrara e, grazie alla sua passione per la musica, è già diventato un fenomeno dentro e fuori la scuola. Il giovane frequenta il quarto anno del Liceo Musicale Felice Palma ed è molto seguito su i social, con tredici mila followers solo su Instagram, ...

SaCe86 : Steffy che attacca Hope. Siete tutte pazze ascoltate me. #TwittamiBeautiful - chiaretttaa_ : Quindi la gente pensa sul serio che Harry avrebbe dovuto cambiare mese per far uscire l'album? Tutto ciò per Liam?… -