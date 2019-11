Tumore uomo | ecco come fare prevenzione

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Nelladelgli uomini sono meno attenti delle donne. Ma è ora di darsi una mossa: è questo lo spirito di MoveMen, la campagna di Lilt Milano che vuole spronare la popolazione maschile a prendersi cura della propria salute. Quest’anno la campagna sarà inaugurata il 14 novembre a Palazzo Biandrà, con la presentazione di una ricerca di Swg per Lilt sul tema «Uomini eurologica». Nel corso della campagna ci si potrà sottoporre a visite di diagnosi precoce oncologica di varie specialità: urologiche, dermatologiche e otorinolaringoiatriche. La diagnosi precoce gioca un ruolo molto importante nella riduzione della letalità dei tumori: ne abbiamo parlato con Marco Alloisio, presidente di Lilt Milano. Quali sono i tumori che causano più decessi? «Ildel polmone è la prima causa di morte ...

IsabellaPetrone : RT @catlatorre: Quest’uomo mi ha salvato la vita. Non solo a me, ma ad ogni donna, milioni probabilmente, che grazie al pap test hanno evi… - FedeLazzari91 : RT @catlatorre: Quest’uomo mi ha salvato la vita. Non solo a me, ma ad ogni donna, milioni probabilmente, che grazie al pap test hanno evi… - Sbisolo : RT @catlatorre: Quest’uomo mi ha salvato la vita. Non solo a me, ma ad ogni donna, milioni probabilmente, che grazie al pap test hanno evi… -