VAIstradeanas : 19:02 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Salaria rallentamenti fra Aeroporto Roma-Urbe e Via del Foro Italico >< #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-11-2019 ore 19:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 00 : SU VIA FAMINIA NUOVA PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 30 : ANCORA PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 00 : PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000, CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 16 : 30 : SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI Roma E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.. INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 15 : 30 : SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI Roma E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.. INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA PORTONACCIO ALLA TANG,.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA PORTONACCIO ALLA TANG,.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI Roma SERVIZIO RALLENTATO A Roma TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI PER QUANTO RIGURDA IL Traffico SU STRADA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI Roma SERVIZIO RALLENTATO A Roma TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI PER QUANTO RIGURDA IL Traffico SU STRADA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 30 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE FILE VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 00 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE FILE VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 30 : SEMPRE MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA ALL’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. FILE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...