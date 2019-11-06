Non è una passeggiata! Sabrina Paravicini inizia la radioterapia Angelina Jolie si sta riprendendo dal divorzio con Brad Pitt Malore per Catherine Deneuve: l’attrice 76enne è in gravi condizioni India, bambino di 4 mesi ucciso da una scimmiaPaola Di Benedetto arrestata per furto: lo scherzo de Le Iene la ...Somiglia a Fabrizio Frizzi... Carlotta Mantovan a spasso con la ...Xiaomi annuncia l’arrivo italiano di due smartphone e una serie di ...Emma Marrone: Porto sempre con me lo spray al peperoncino Accordo con Cina tutela 26 dop italianeMassimo Nicora presenta Tokusatsu. I telefilm giapponesi con effetti ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 | 30 Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18:30 (Di mercoledì 6 novembre 2019) Traffico INTENSO IN USCITA DALLA CITTA’ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RM-TE CODE DA PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO LA RomaNINA, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA CASSIA BISS E SALARIA E TRA NOMENTANA E APPIA. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE.   RALLENTAMENTI E CODE PER LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI NELLE DUE DIREZIONI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DEL PONTE FLAMINIO. INCIDENTE SU VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DI VIA LAVINIO, INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE TESTACCIO NEI PRESSI DI PIAZZA DELL’EMPORIO, IN ...
Fonte : romadailynews

twitterAleJustOne : Sarà pure la capitale ma caxxo quanto ci si vive male. #roma #traffico e non solo. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17:30 - #Traffico #06-11-2019 #17:30 -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 18 : 00 : SU VIA FAMINIA NUOVA PROBLEMI IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000,  CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA.    SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 30 : ANCORA PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000,  CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA.    SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 17 : 00 : PROBLEMI SU VIA FAMINIA NUOVA IN USCITA DALLA CITTA’, A CAUSA DI UN MEZZO CHE HA PERSO IL CARICO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO GIUBILEO DEL 2000,  CI SONO LUNGHE CODE DA C.SO DI FRANCIA.  SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 RM-TE E ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 16 : 30 : SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI Roma E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.. INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 15 : 30 : SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE DI Roma E L’ALTRO ALL’ALTEZZA DELLA TENUTA SANTA COLOMBA VERSO MONTEROTONDO.. INCIDENTE ANCHE A MONTEVERDE SU VIA FONTEIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DE TORRES COSMO, POSSIBIL RALLENTAMENTI. PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA C.COLOMBO IN PROSSIMITA’ DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO. SU VIA ARDEATINA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VIA DI TOR PAGNOTTA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 14 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA PORTONACCIO ALLA TANG,.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 13 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 13 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA PORTONACCIO ALLA TANG,.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA   E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO,  NEL NODO FERROVIARIO DI Roma SERVIZIO RALLENTATO A Roma TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI  PER QUANTO RIGURDA IL Traffico SU STRADA SUL  TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma CENTRO DA  PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST  CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 11 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA   E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO,  NEL NODO FERROVIARIO DI Roma SERVIZIO RALLENTATO A Roma TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI  PER QUANTO RIGURDA IL Traffico SU STRADA SUL  TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma CENTRO DA  PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST  CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 30 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO  ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA  AL RACCORDO  CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E  DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE  FILE  VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL  RACCORDO ANULARE A VIA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 00 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO  ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA  AL RACCORDO  CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E  DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE  FILE  VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL  RACCORDO ANULARE A VIA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 30 : SEMPRE MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE,   RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA  CASSIA ALL’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA  CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA  CASILINA E APPIA. FILE SULLA FLAMINIA, DAL  RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA  E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL  RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL  RACCORDO ANULARE E VIA DI ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE  RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA  E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL  RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL  RACCORDO ANULARE E VIA DI ...

  • Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 00 : C’E’ MOLTO Traffico  SULLE PRINCIPALI STRADE  IN ENTRATA A Roma  FILE SULLA FLAMINIA DAL  RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL  RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO  ...

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!