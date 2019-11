Traffico Roma del 06-11-2019 ore 15 | 30

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 14 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST PER INCIDENTE CHIUSA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE DELLA SALARIA, CODE A PARTIRE DA VIALE SCALO SAN LORENZO. RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 IN FILA DA PORTONACCIO ALLA TANG,.EST. SU VIA DEL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CODE A TRATTI PER Traffico DA C.SO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI E CODE DA VIA TIBURTINA AL ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 12 : 30 : SULLA METRO A PER UN GUASTO CHIUSA LA STAZIONE POLICLINICO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI CASTRO PRETORIO E BOLOGNA E SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, NEL NODO FERROVIARIO DI Roma SERVIZIO RALLENTATO A Roma TIBURTINA PER PROBLEMI TECNICI PER QUANTO RIGURDA IL Traffico SU STRADA SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI E CODE VERSO Roma CENTRO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 30 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE FILE VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 30 : SEMPRE MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA ALL’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. FILE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 00 : C’E’ MOLTO Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA A Roma FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO ...

Traffico Roma del 06-11-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SULLE STRADE IN ENTRATA A Roma A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 20 : 00 : STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico ANCHE SE È ANCORA INTERESSATO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO E ULTERIORMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È COMUNQUE TORNATA SCORREVOLE UN PO’ SU TUTTO L’ANELLO, RESTANO CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO EPR LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA ABBIAMO ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra le uscite nomentana e la rustica e dalla casilina alla via appia. In carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la Roma fiumicino sino alla tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale ...

Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino ...