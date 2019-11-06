CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code causa traffico intenso a A1 Svincolo Arezzo (Km 358,5) in uscita in entrambe le direzion… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 05-11-2019 ore 20:00 Roma Daily News
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 10 : 00 : SEMPRE MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE VERSO Roma CENTRO DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, FILE ANCHE IN USCITA DALLA CAPITALE DA VIA DI TOR CERVARA AL RACCORDO CODE SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, TRA SVINCOLO A24 E TIBURTINA E DALLA NOMENTANA ALLA SALARIA E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE FILE VERSO Roma SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 30 : SEMPRE MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA ALL’AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA CASILINA E TIBURTINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. FILE SULLA FLAMINIA, DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA CASSIA VEIENTANA ALLA CASSIA E TRA BOCCEA E PONTINA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA QUI ANCHE PER INCIDENTE . FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 08 : 00 : C’E’ MOLTO Traffico SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA A Roma FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA DAL RACCORDO ALL’ AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24, CODE DAL RACCORDO ...
Traffico Roma del 06-11-2019 ore 07 : 30 : INTENSO IL Traffico SULLE STRADE IN ENTRATA A Roma A NORD DELLA CAPITALE CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DUE PONTI E SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE. RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA TIBURTINA DAL RACCORDO ANULARE A TOR CERVARA E SULL’AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. MOLTO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 20 : 00 : STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico ANCHE SE È ANCORA INTERESSATO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO E ULTERIORMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È COMUNQUE TORNATA SCORREVOLE UN PO’ SU TUTTO L’ANELLO, RESTANO CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO EPR LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA ABBIAMO ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra le uscite nomentana e la rustica e dalla casilina alla via appia. In carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la Roma fiumicino sino alla tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino Rosatelli, CI TROVIAMO IN ZONA PONTE DI NONA. Traffico intenso sulle principali strade consolari. TRAFICO INTENSO CON CODE SU ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CODE DALLA TANGENZIALE EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. in centro PER UN ALTRO INCIDENTE rallentamenti in piazza dei cinquecento. IN PIAZZA DI ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico e per un altro incidente dalla laurentina alla tuscolana. incidente anche LUNGO CARREGGIATA INTERNA: code dalla nomentana a la rustica. in centro rallentamenti per un incidente in piazza dei cinquecento. IN PIAZZA DI MONTE CITORIO è in pieno svolgimento una ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. CODE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE TRA L’USCITA PER VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico FINO ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. AL TRIONFALE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA ...