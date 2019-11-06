romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 06-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 07:20 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 05-11-2019 ore 14:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 20 : 00 : STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico ANCHE SE È ANCORA INTERESSATO RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO E ULTERIORMENTE PENALIZZATO DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE È COMUNQUE TORNATA SCORREVOLE UN PO’ SU TUTTO L’ANELLO, RESTANO CODE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DAL BIVIO EPR LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA ABBIAMO ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 30 : RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO, SPOSTAMENTI ULTERIORMENTE PENALIZZATI DAL MALTEMPO CHE STA INTERESSANDO TUTTO L’HINTERLAND CAPITOLINO. sul raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra le uscite nomentana e la rustica e dalla casilina alla via appia. In carreggiata esterna incolonnamenti a tratti a partire dal bivio per la Roma fiumicino sino alla tuscolana. Traffico congestionato sulla tangenziale ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 19 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18 : 30 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA VIA APPIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA VIA TUSCOLANA E PROSEGUENDO RALLENTAMENTI FINO ALLA NOMENTANA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DEI CINQUECENTO Traffico RALLENTATO PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 18 : 00 : Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO ALLA TUSCOLANA. Traffico RALLENTATO PER UN INCIDENTE SULLA Via Collatina ALL’ALTEZZA DI Via Celestino Rosatelli, CI TROVIAMO IN ZONA PONTE DI NONA. Traffico intenso sulle principali strade consolari. TRAFICO INTENSO CON CODE SU ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FALAMINIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODEA TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO: CODE DALLA TANGENZIALE EST A VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. in centro PER UN ALTRO INCIDENTE rallentamenti in piazza dei cinquecento. IN PIAZZA DI ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico e per un altro incidente dalla laurentina alla tuscolana. incidente anche LUNGO CARREGGIATA INTERNA: code dalla nomentana a la rustica. in centro rallentamenti per un incidente in piazza dei cinquecento. IN PIAZZA DI MONTE CITORIO è in pieno svolgimento una ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019 ORE 16:15 SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA SALARIA E LA CASSIA BIS; PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. LUNGO CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA. RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. CODE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 15 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE TRA L’USCITA PER VIA NOMENTANA ED IL BIVIO PER VIA CASILINA IN CARREGGIATA INTERNA; PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI PER Traffico FINO ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI. AL TRIONFALE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 14 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANILARE A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. AL TRIONFALE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 13 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLLO DEL RACCORDO ANILARE A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ. AL TRIONFALE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO E ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 12 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA di grottarossa. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE dalla salaria SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mEntre verso san giovanni RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E viale castrense. sul tratto urbano dell’a24 Roma-teram o code da portonaccio alla tang. est verso il centro. a primavalle incolonnamenti su Via di ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 11 : 30 : A Roma NORD RALLENTAMENTI E CODE SULLE VIE cassia e FLAMINIA DAL GRA A VIA di grottarossa. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE dalla salaria SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, mEntre verso san giovanni RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E viale castrense. sul tratto urbano dell’a24 Roma-teram o code da portonaccio alla tang. est verso il centro. a primavalle incolonnamenti su Via di ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 10 : 30 : TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara a via fiorentini verso la TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. incolonnamenti anche verso san giovanni dalla salaria alla tiburtina e da largo passamonti a viale castrense. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBUTINA, DALLA CASILINA ALL’ardeatina e tra laurentina e pontina. CODE ...
Traffico Roma del 05-11-2019 ore 10 : 00 : TRAFFICATO TRATTO URBANO DELL’A24 da tor cervara a via fiorentini verso la TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO CODE SINO A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. incolonnamenti anche verso san giovanni dalla salaria alla tiburtina e da largo passamonti a viale castrense. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD ALLA TIBUTINA, DALLA CASILINA ALL’ardeatina e tra laurentina e pontina. CODE ...