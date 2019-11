Torino ha un nuovo festival | sulla tecnologia

Torino : inaugurato il nuovo reparto di degenza di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita : Una giornata importante quella di oggi, in cui è stata inaugurata la nuova degenza di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretto dalla professoressa Franca Fagioli) con 16 camere singole, spazi dedicati all’attività ludica (sala giochi e spazio adolescenti), all’attività educativa (nido e scuola di ogni ordine e grado) ed ai genitori. Un nuovo importantissimo traguardo ...

Elena Ferrante - nuovo libro : a Torino anteprima mondiale de “La vita bugiarda degli adulti” : Il 6 novembre alle 22, al Circolo dei Lettori di Torino, reading dal nuovo libro di Elena Ferrante, "La vita bugiarda degli adulti", che dal giorno dopo sarà in tutte le librerie italiane, annunciandosi come il caso editoriale dell'anno. La serata è promossa in accordo tra il Salone del libro e la casa editrice E/O.Continua a leggere

Il derby di Torino lo decide De Ligt - Juventus di nuovo in testa alla classifica : Il derby della Mole, valevole per l'11a giornata di Serie A, è stato vinto dalla Juventus. I bianconeri riescono ad avere ragione del per 1-0, grazie alla rete al 70° minuto di De Ligt. Il difensore olandese, segna cosi la sua prima rete italiana: le sue prestazioni sono in netto miglioramento rispetto alle prime giornate di campionato. La Juventus vince il derby, decide una rete di De Ligt Nel primo tempo la partita è bloccata, nessuna delle ...

Calciomercato Juventus - asse caldo Torino-Milano : nuovo affare col Milan : Calciomercato Juventus – Dopo gli affari Bonucci, Caldara e Higuain, Milan e Juventus potrebbero tornare a trattare. Da sempre le squadre italiane vengono accostate a scambi o operazioni: una di queste potrebbe riproporsi a gennaio. asse di mercato per gennaio. Potrebbe essere riassunto così quello che potrebbe succedere quando il Calciomercato riaprirà i battenti. Infatti gli ottimi rapporti tra Juventus e Milan potrebbe portare alla ...

Oncologia : Massimo Di Maio dell’ospedale Mauriziano di Torino è il nuovo segretario nazionale Aiom : Il professor Massimo Di Maio, Direttore dell’Oncologia universitaria dell’ospedale Mauriziano di Torino, è il nuovo segretario nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), la più importante e rappresentativa Società Scientifica dell’Oncologia italiana, che raggruppa oltre il 95% dei medici che si occupano di questa disciplina. L’elezione è avvenuta durante il XXI° Congresso nazionale della ...

King Sport & Style nuovo eSports Partner del Torino : Torino eSports – King Sport & Style, azienda italiana leader nel retail del settore abbigliamento casual e Sportivo, fa il suo ingresso ufficiale nel mondo granata degli eSports con la volontà di sostenere e interagire con uno dei settori in maggiore crescita sotto tutti i punti di vista (partecipanti, audience, ricavi) in tutto il mondo. […] L'articolo King Sport & Style nuovo eSports Partner del Torino è stato realizzato ...

Dybala Juventus - futuro lontano da Torino? Nuovo assalto di un top club : Dybala Juventus – Nonostante l’infortunio di Douglas Costa anche in Atletico Madrid-Juventus Paulo Dybala non sarà in campo, almeno per quanto riguarda le formazioni iniziali. Utilizzato sin qui con il contagocce (14 minuti contro il Napoli), la Joya resta comunque uno dei profili più apprezzati in Europa e molti club stanno chiedendo informazioni sulla sua situazione. Nonostante i tentativi falliti in estate, non è escluso ...

Calciomercato - la Juve sul nuovo Ozil - rinnovo al Torino : ritorno di fiamma della Lazio - testa a testa Palermo-Foggia : Il Calciomercato è andato in archivio da qualche giorno ma le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi sia per quanto riguarda gli svincolati che per le prossime sessioni di gennaio e per la prossima estate. Continua a muoversi la Juventus, il club bianconero ha messo nel mirino Kai Havertz, calciatore tedesco classe 1999, gioca nel Bayer Leverkusen e può rappresentare un’occasione per la Juve, come ...