Torino | bimbo nato con malattia rara e incurabile | genitori lo abbandonano in ospedale

Torino : carabinieri e assistenti sociali prelevano bimbo davanti ai compagni di scuola : Gli assistenti sociali della Circoscrizione 6 di Torino - accompagnati dai carabinieri - hanno prelevato un bambino di 11 anni che ieri mattina stava entrando a scuola a San Mauro Torinese. Il bimbo è stato tolto alla madre dopo una decisione del Tribunale.Continua a leggere

Torino : bimbo musulmano rinuncia al panino da casa a scuola - ma si trova il maiale nel piatto : Il caso alla scuola elementare Manzoni, l'ira del padre: "In 25 anni che sono in Italia non mi è mai successo di mangiare maiale". L'istituto ha deciso di anticipare i tempi rispetto alla data del 31 ottobre fissata in accordo dal Comune per decidere quale canale tenere (mensa o panino da casa).Continua a leggere

Incidente Chivasso - schianto sulla Torino-Milano : bimbo incastrato con la mamma tra le lamiere : Tragedia sfiorata sull'autostrada A4 Torino-Milano all'altezza di Chivasso: due auto si sono tamponate per cause in via di accertamento all'alba di oggi. All'interno di una delle due vetture viaggiavano una donna con il figlio piccolo seduto nel suo seggiolino sul sedile posteriore che sono rimasti incastrati tra le lamiere della macchina. Trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.Continua a leggere

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...

Torino - patrigno costringe bimbo di 7 anni a dire 100 volte “sono uno stupido” : “sono uno stupido”, “sono uno stupido”, “sono uno stupido”… Una frase ripetuta fino a cento volte da un bambino di 7 anni di Torino di fronte al proprio patrigno. Solo una delle tante mortificazioni che quell’uomo lo costringeva a subire. Mentre faceva i compiti, nella casa popolare in Barriera di Milano assegnata al compagno della mamma, ogni tanto lui lo sorprendeva da dietro urlando: “Non sei capace a fare nulla, sei un bastardo incapace”. ...

Torino : fugge dal cancello di casa e viene investito da un’auto. Grave bimbo di 5 anni : Sono ore di apprensione a Vestigné, in provincia di Torino, dove un bimbo di cinque anni è stato trasportato in condizioni gravi in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 agosto 2019, dopo essere stato investito da un'auto lungo una strada.