TIM Iron X e TIM Titanium sono ancora qui | 50 GB di internet e minuti illimitati da 6 | 99

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definiti i gironi europei. Serbia e Francia insieme! UlTIMo posto per Tokyo : È stata definita la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley, i tornei europei andranno in scena a inizio gennaio e metteranno in palio un posto per sesso. L’Italia non sarà interessata visto che entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli uomini giocheranno a Berlino dal 5 al 10 gennaio, le otto squadre partecipanti sono state suddivise in ...

Super Smash Bros. UlTIMate : Katsuhiro Harada dà ironicamente del "terrorista" a chi continua a richiedere nuovi personaggi : Katsuhiro Harada ha ironicamente dato del "terrorista" a chi continua a richiedere incessantemente nuovi personaggi all'interno di Super Smash Bros. Ultimate. I due tweet pubblicati dal director della serie Tekken rivelano un Harada decisamente esasperato per la situazione, tanto da spingerlo a minacciare di parlare con Masahiro Sakurai, il director di Ultimate."Siete degli spammer. Parlerò con il signor Sakurai e il team di sviluppo di Bandai ...

Napoli - De Magistris ironico : “Il bonifico di De Laurentiis è sorprendentemente arrivato - non ero otTIMista” : “Lo stadio San Paolo? Una partita che chiudiamo in maniera definitiva e positiva entro quest’anno. Il bonifico di De Laurentiis è sorprendentemente arrivato. Non ero particolarmente ottimista, ma il Comune e il Calcio Napoli hanno fatto un ottimo lavoro. Manca unicamente la firma per la convenzione, mettendo fine ad una partita giocata sulle sabbie mobili. 6 milioni sono una goccia nel mare, ma li sfrutteremo per ...

ADRIANO PANZIRONI/ Analisi su cibo e tesTIMonial da ortopedico - Live Non è la D'Urso - : ADRIANO PANZIRONI, a Live Non è la D'Urso il pubblicista che ha lanciato Life 120. "Analisi su cibo e testimonial da ortopedico", anticipa la conduttrice.

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Venezia batte Miskolc all’overTIMe e si qualifica per la fase a gironi! : Al termine di un overtime dalle grandi emozioni l’Umana Reyer Venezia batte al Palasport Taliercio di Mestre il DVTK Miskolc per 81-68 e si qualifica per la fase a gironi di Eurolega ribaltando il 75-85 subito all’andata. Partono meglio le magiare ma poi le lagunari di Giampiero Ticchi prendono il comando delle operazioni e arrivano a condurre 24-11 a pochi secondi dalla fine del primo quarto che si conclude sul 24-13. La Reyer arriva anche a 15 ...

Adriano Panzironi - le maxi multe non lo fermano : l'ulTIMa sfida del "guru" delle diete : La nuova pesante sanzione dell'Antitrust non ha fermato Adriano Panzironi. Il contestatissimo "guru" ha presentato a Roma, alla Casa del Cinema, il film L'uomo che volle vivere 120 anni in cui, attraverso il racconto del regista Dado Martino, racconta i 'miracolosi' effetti dello stile di vita che

Spettatori Serie C - i dati sull’ulTIMa giornata dei tre gironi e la media generale : Spettatori Serie C – Si è conclusa un’altra giornata di Serie C e una nuova sta per cominciare. Il Monza continua la sua marcia inarrestabile nel girone A, il Padova comanda nel girone B, continuano le sorprese nel girone C. Bari, Catania e Catanzaro cadono in trasferta, vincono Ternana e Reggina. I dati sugli Spettatori dell’ultima giornata e la media generale delle partite casalinghe. GIRONE A NOVARA-PERGOLETTESE ...

Milan - Salvini ironico sul derby : “Non mi risulta che abbiamo giocato nelle ulTIMe setTIMane” : “Se sto ripensando al derby? Non mi risulta che il Milan abbia giocato nelle ultime settimane…”. E’ ironico, Matteo Salvini, nel commentare il momento difficile del Milan, uscito dal derby con l’Inter con le ossa rotte. “Se mi sono pentito di aver lasciato San Siro prima della fine? Non si fa mai, lo dico sempre a mio figlio però ieri sullo 0-2 non c’eravamo, giocavamo senza voglia, senza grinta, ...

Beach volley - Torneo di qualificazione olimpica Pechino. Terza fase : i gironi degli azzurri per il penulTIMo passo. Sfide in DIRETTA su OA Sport! : Otto coppie al maschile e otto al femminile: ne rimarranno quattro per sesso a giocarsi con una sfida DIRETTA la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ andata, sulla carta, benino a Menegatti/Orsi Toth, così così a Lupo/Nicolai che non sono riusciti ad evitare i vice campioni europei Semenov/Leshukov. Lupo/Nicolai debutteranno alle 3 di questa notte in una sfida già decisiva per il passaggio del turno contro la coppia polacca ...

Baseball - Europei 2019 : Italia a segno anche nell’ulTIMa del girone - Belgio superato 11-4 : Ultima partita del girone e altro successo, il quinto consecutivo, per l’Italia agli Europei di Baseball 2019. Gli azzurri del manager Gilberto “Gibo” Gerali chiudono la prima fase con la vittoria per 11-4 sul Belgio, mai in grado di impensierire in modo reale la nostra Nazionale, che ora attende il resto della giornata per sapere chi affronterà nei quarti di finale. Dopo il fuoricampo di Andreoli nell’inning ...

Baseball - Europei 2019 : quarto successo per l’Italia! Spagna sconfitta 13-3 - domani l’ulTIMa sfida della fase a gironi : Prosegue con un successo il cammino della Nazionale italiana di Baseball agli Europei 2019, con la Selezione del Bel Paese che in quel di Bonn (Germania) sconfigge anche la Spagna per 13-3, ipotecando di fatto il primo posto nel gruppo B. Avvio di gara in favore degli azzurri, che riescono a sbloccare la situazione già nel primo inning, a seguito del fuoricampo da due punti di Chris Colabello, che porta in casa base anche John Andreoli, autore ...